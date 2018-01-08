اللد: حرائق في بنايات سكنية مأهولة وسيارات

شبت فجر اليوم، الإثنين، حرائق في مدخل بنايات سكنية مأهولة وسيارات بعدة أحياء في مدينة اللد.

وعلى أثر ذلك، أصيب شخص جراء استنشاق الدخان، إلى جانب تخليص عالقين وإخلاء المباني بسبب الدخان الكثيف المنبعث من الحرائق.

كما أسفرت الحرائق عن إلحاق أضرار مادية في أكثر من 15 سيارة.

وعملت طواقم الإطفاء على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها، في حين باشر خبراء الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحرائق بما في ذلك إمكانية إضرام النار بشكل متعمد.