  2. محليات
  3. أخبار محلية

منتجع جبل الشيخ مفتوح أمام الزائرين مجانا

تاريخ النشر: 08/01/2018 - 09:43

منتجع جبل الشيخ مفتوح أمام الزائرين مجانا
ثلوج في جبل الشيخ، صباح اليوم
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

أعلنت إدارة منتجع جبل الشيخ عن فتح المنتجع أمام الزائرين بدون جباية رسوم دخول، اليوم الإثنين، وذلك بعد تساقط الثلوج في المنطقة على مدار يومين.

وقالت إن "درجة الحرارة في السفوح السفلى لجبل الشيخ تصل إلى حد الصفر".

 

ومن المتوقع أن يشهد المنتجع السياحي في جبل الشيخ ومنطقة الجولان العربي السوري المحتل، توافد آلاف المتنزهين بعد تراكم الثلوج، للاستجمام واللهو والاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية الرائعة.

وتراكمت الثلوج على جبل الشيخ، بالتزامن مع المنخفض الجوي الذي تأثرت به البلاد أواخر الأسبوع الماضي.

وقدرت إدارة منتجع جبل الشيخ تراكم الثلوج في قمة الجبل بنحو 30 سنتيمترا وبنحو 15 سنتيمترا في سفوح الجبل.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جبل الشيخ
#ثلوج
#حالة الطقس

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الشرطة تداهم مجلس طرعان المحلي
الشرطة تداهم مجلس طرعان المحلي

2018-01-08

تلوث المياه في كفر ياسيف وأبو سنان وجديدة والمكر
تلوث المياه في كفر ياسيف وأبو سنان وجديدة والمكر

2018-01-08

كسيفة: لجنة أولياء أمور طلاب "المتنبي" تعلن الإضراب غدا
كسيفة: لجنة أولياء أمور طلاب "المتنبي" تعلن الإضراب غدا

2018-01-08

الأكثر قراءة

تسريب الموقف المصري:

تسريب الموقف المصري: "القدس رام الله... مش هتفرق"

2018-01-07
ارتفاع عدد قتلى الإسرائيليين وإطلاق الصواريخ من غزة

ارتفاع عدد قتلى الإسرائيليين وإطلاق الصواريخ من غزة

2018-01-07
الشيخ صلاح يفند مزاعم لائحة الاتهام مع استئناف محاكمته

الشيخ صلاح يفند مزاعم لائحة الاتهام مع استئناف محاكمته

2018-01-07
حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

2018-01-07
مستوطنون يقتحمون الأقصى قبيل دخول وزير الداخلية الأردني

مستوطنون يقتحمون الأقصى قبيل دخول وزير الداخلية الأردني

2018-01-07