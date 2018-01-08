منتجع جبل الشيخ مفتوح أمام الزائرين مجانا

أعلنت إدارة منتجع جبل الشيخ عن فتح المنتجع أمام الزائرين بدون جباية رسوم دخول، اليوم الإثنين، وذلك بعد تساقط الثلوج في المنطقة على مدار يومين.

وقالت إن "درجة الحرارة في السفوح السفلى لجبل الشيخ تصل إلى حد الصفر".

ومن المتوقع أن يشهد المنتجع السياحي في جبل الشيخ ومنطقة الجولان العربي السوري المحتل، توافد آلاف المتنزهين بعد تراكم الثلوج، للاستجمام واللهو والاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية الرائعة.

وتراكمت الثلوج على جبل الشيخ، بالتزامن مع المنخفض الجوي الذي تأثرت به البلاد أواخر الأسبوع الماضي.

وقدرت إدارة منتجع جبل الشيخ تراكم الثلوج في قمة الجبل بنحو 30 سنتيمترا وبنحو 15 سنتيمترا في سفوح الجبل.