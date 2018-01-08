"تحالف النساء للسلام" يدعو للاستمرار بدعم النضال الفلسطيني

أصدر "تحالف النساء للسلام"، بيانًا حول خطوات وزارة الشؤون الإستراتيجيّة، والتي تمنع ناشطات وناشطين من عشرين مؤسسة داعمة للنضال الفلسطيني، من دخول إسرائيل.

وقال البيان، إنّ "التقييدات على حرية الحركة ليست وسيلة قمع جديدة، فالفلسطينيات والفلسطينيون يعانون منها منذ عشرات السنين، فالحصار على غزة، الحواجز في الضفة الغربية ومنع دخول اللاجئين الفلسطينيين قد باتوا أمراً اعتياديًا.

وأكّد البيان، على أنّه "سواء كانت الخطوات التقييدية حول قانون المقاطعة، أو منع دخول الناشطات والناشطين وتهديدهم أو اعتقالهم، فهي خطوات هدفها واحد وهو إسكات وكبت المقاومة".

وأضاف البيان، "في المكتب للشؤون الاستراتيجية يعلمون جيدا بأن واقع الاحتلال هو واقع ظالم ومجرم ولا يمكن ألا ننشط ضده. هذا على اعتبار أنّ منع الناشطين من رؤية واقع الاحتلال بأم أعينهم، سيوقفهم عن النشاط ضده. إنهم مخطئون".

وجاء في البيان المنشور، "نحن في تحالف النساء للسلام، ندعو صديقاتنا وأصدقاءنا في جميع أنحاء العالم أن لا يهابوا خطوات الحكومة الإسرائيلية وأن يستمروا بدعمهم للنضال الفلسطيني".

واختتم البيان، "في وجه هذه التقييدات نقول بأننا سنستمر بالنضال ضد الاحتلال. سنستمر بكشف واقع الاحتلال القاسي، بكشف النهب، العنف والاضطهاد. سنستمر بكشف الانتهاكات لحقوق الإنسان وبالعمل من أجل إنهاء الاحتلال".