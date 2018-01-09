اللقية: إضراب في المدرسة الإعدادية

أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة اللقية الإعدادية برئاسة عامر الطلالقة الإضراب المفتوح بدءا من اليوم، الثلاثاء، ولغاية تلبية مطالبها.

جاء ذلك في بيان عممته اللجنة وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48" صباح اليوم، الثلاثاء.

وعللت اللجنة البدء في الإضراب "حتى يتم تصليح اللوازم المطلوبة وما أكثرها، فمن صفوف بلا أبواب، إلى أبواب وشبابيك مُكسرة تشكل خطرًا على الطلاب، وأسلاك كهربائية مكشوفة، ومياه نازلة من السطوح، وكراسي وطاولات غير صالحة، وغرف حواسيب بلا حواسيب ولا مستلزماتها، وأعشاب وأشجار وأوساخ في ساحات المدرسة، وحمامات بأبواب وأحواض مُكسرة، ومختبرات بلا مستلزمات، ولا توجد مياه للشرب ولا ملعب للطالبات".

وفي نفس السياق، قال عضو لجنة أولياء أمور الطلاب القطرية، ورئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المركزية في اللقية، المربي سليمان الصانع، إنه "بعد الاطلاع على الأوضاع في المدرسة، لا يمكن أن نفتتح الفصل الدراسي الثاني بمثل الأوضاع المأساوية، وندعو جميع الأهل لزيارة المدرسة ليعرفوا ويشعروا بمعاناة أبنائهم في المدرسة".

ودعا باقي المدارس التي لا توجد بها لجان أولياء أمور الطلاب إلى انتخاب لجان لمتابعة أمور المدارس والطلاب.