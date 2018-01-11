*سائدة العلي لـ"عرب 48": نطالب باسم نساء جسر الزرقاء بإحالة المعلم المذكور للتحقيق وإبعاده كليا عن مدارس البلدة

قررت وزارة التربية والتعليم عدم إعادة معلم من منطقة وادي عارة لأجل غير مسمى للتعليم في إحدى مدارس جسر الزرقاء، اليوم الخميس، وذلك في أعقاب موجة الغضب التي أثيرت بالقرية بعد الكشف عن تسجيلات لتصريحات خطيرة نُسبت للمعلم المذكور.

وعلمنا أن الوزارة أجرت جلسة استماع للمعلم، صباح اليوم، وأنه اعتذر عن أقواله.

سائدة العلي

وتوجه رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في جسر الزرقاء، محمد لطفي جربان، إلى وزارة التربية والتعليم بشكوى ضد المعلم، وقال إن "تسجيلات خطيرة تكشف تصريحات للمعلم، يُشتم منها التحرش الكلامي، التهكم والتغزل بفتيات ونساء جسر الزرقاء وهو أمر نرفضه بشكل قاطع ولا نسمح بوجوده في قريتنا".

أن "هذه أقوال غير أخلاقية ولا يمكن لمعلم أن يتفوه بها، لما فيها من خلل أخلاقي، تجريح وإهانة لنساء ورجال القرية".

وأضاف جربان أن "لجنة أولياء أمور الطلاب وجهت رسالة رسمية لوزارة التربية والتعليم، وقدمت شكوى للشرطة بهدف معالجة القضية ".

وختم بالقول إن "المعلم تجاوز كل الخطوط الحمر، وتطاول وأساء للأهالي وخصوصا النساء اللواتي تغزّل بهن وتهكم عليهن".

وقالت مديرة جمعية بسملة، سائدة العلي، لـ"عرب 48" إنه "منذ يومين انتشرت على شبكة التواصل الاجتماعي وبرامج المحادثة الحديثة تسجيلات صوتية لمعلم يقال وَيَا للعار إنه أستاذ في مدرسة بجسر الزرقاء. لا أرى أَي حق في إعطائه لقب مرب، فهو عار على هيئة التربية والتعليم".

وأضافت أن "التسجيلات الصوتية مَست بشكل مباشر بكرامة وشرف وعرض وحرمة نساء وفتيات وأهالي جسر الزرقاء، وأنا ونيابة عن نساء جسر الزرقاء القديرات والموقرات استهجن بشدة هذه الألفاظ التي تبتعد كل البعد عن الإنسانية، وأجد فيها تعديا ومسا بكرامة نساء جسر الزرقاء وإساءة لهن، وأعتبره من أشكال البربرية والهمجية ودناءة النفس. وبغض النظر عن مكان هذا الفعل، سواء أكان داخل المدارس أو خارجها، إلا أنه ضرب بالكرامة الإنسانية في جذورها".

وأعرب الناشطة النسوية، سائدة العلي، عن أسفها مما حدث وقالت إن "شعور الغضب الممزوج بالاشمئزاز من هذا التصرف البربري والهمجي وغير الأخلاقي يدل على مستوى المتكلم، إنه عار على هيئة التربية والتعليم توظيف هذه المستويات في مؤسسات تربوية! أي تربية سيلهمها لأطفالنا؟!".

وأشارت إلى أن "أهالي جسر الزرقاء يحترمون ويقدرون المعلمين ذوي الضمائر الحية الذين يحترمون البلدة ويرفضون كل من يأتي ليقضي ساعات عمل ويهيننا ولا يكن الاحترام لنا".

وختمت مديرة بسملة بالقول إن "نساء جسر الزرقاء يطالبن الجهات المسؤولة بإحالة المعلم المذكور للتحقيق وإبعاده كليا عن مدارس البلدة".