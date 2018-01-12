  2. محليات
  3. أخبار محلية

أم الفحم: تصريح ادعاء عام ضد 4 مشتبهين بالسطو والسرقة

تاريخ النشر: 12/01/2018 - 14:19

أم الفحم: تصريح ادعاء عام ضد 4 مشتبهين بالسطو والسرقة
منظر عام لمدينة أم الفحم (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

من المزمع أن تقدم النيابة العامة، مطلع الأسبوع المقبل، (3 من بينهم شاب يبلغ 19 عاما والأخير قاصر 17 عاما) من مدينة أم الفحم نسبت إليهم الشرطة شبهة "السرقة في ظروف خطيرة"

ويُستدل من المعلومات المتوفرة، أنه "توفرت قاعدة أدلة متينة ضد المشتبهين الأربعة، بينهم قاصر، بالسطو على محطة وقود عند مدخل أم الفحم يوم 17.12.2017".

وبحسب الشبهات "سرق المشتبهون الأربعة بالتهديد بمسدس العامل في المحطة وفرّوا هاربين من المكان".

وتم اعتقال المشتبهين يوم 19.12.17 وجرى تمديد اعتقالهم من فترة إلى أخرى.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أم الفحم
#سطو وسرقة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جلجولية: إصابة سائق دراجة نارية في حادث طرق
جلجولية: إصابة سائق دراجة نارية في حادث طرق

2018-01-12

تجمع الناصرة: ندين الاعتداء على عضو البلدية سليم سليمان
تجمع الناصرة: ندين الاعتداء على عضو البلدية سليم سليمان

2018-01-12

رهط: إصابة خطيرة لطفلة إثر سقوطها من علو
رهط: إصابة خطيرة لطفلة إثر سقوطها من علو

2018-01-12

الأكثر قراءة

حالة الطقس: لطيف وارتفاع درجات الحرارة والأمطار ليلة الأحد

حالة الطقس: لطيف وارتفاع درجات الحرارة والأمطار ليلة الأحد

2018-01-11
شهيدان في غزة ونابلس برصاص الاحتلال

شهيدان في غزة ونابلس برصاص الاحتلال

2018-01-11
منخفضان جويان جديدان وأمطار وعواصف الأسبوع المقبل

منخفضان جويان جديدان وأمطار وعواصف الأسبوع المقبل

2018-01-11
خطة نتنياهو 2014: مناطق شمالي سيناء مقابل ضم المستوطنات

خطة نتنياهو 2014: مناطق شمالي سيناء مقابل ضم المستوطنات

2018-01-11
الاحتلال يعاقب ويحاصر عائلة التميمي

الاحتلال يعاقب ويحاصر عائلة التميمي

2018-01-11