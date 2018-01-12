أم الفحم: تصريح ادعاء عام ضد 4 مشتبهين بالسطو والسرقة

من المزمع أن تقدم النيابة العامة، مطلع الأسبوع المقبل، (3 من بينهم شاب يبلغ 19 عاما والأخير قاصر 17 عاما) من مدينة أم الفحم نسبت إليهم الشرطة شبهة "السرقة في ظروف خطيرة"

ويُستدل من المعلومات المتوفرة، أنه "توفرت قاعدة أدلة متينة ضد المشتبهين الأربعة، بينهم قاصر، بالسطو على محطة وقود عند مدخل أم الفحم يوم 17.12.2017".

وبحسب الشبهات "سرق المشتبهون الأربعة بالتهديد بمسدس العامل في المحطة وفرّوا هاربين من المكان".

وتم اعتقال المشتبهين يوم 19.12.17 وجرى تمديد اعتقالهم من فترة إلى أخرى.