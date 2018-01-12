عضو بلدية الناصرة: الشرطة تتحمل كامل المسؤولية عن العنف

حذّر عضو بلدية الناصرة عن القائمة الأهلية، د. سليم سليمان، بعد اعتداء جناة على سيارته، الليلة قبل الماضية، من تزايد العنف. وحمّل الشرطة كامل المسؤولية عن تكرار الاعتداءات على منتخبي الجمهور والعنف المستشري في المجتمع العربي.

جاء ذلك في بيان أصدره عضو بلدية الناصرة عن القائمة الأهلية، د. سليم سليمان، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الجمعة.

وأكد أن "هذا الاعتداء يعبر عن حالة العنف وفقدان الأمن والأمان في البلد. الاعتداء على منتخب جمهور يقوم بواجبه هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء".

وأضاف أنه "نحمل الشرطة كامل المسؤولية عن تكرار الاعتداءات على منتخبي الجمهور والعنف المستشري بمجتمعنا. من هنا نطالب الشرطة بأخذ دورها الكامل في المحافظة على سلامة الجمهور وتعزيز حالة الأمن والأمان للجمهور، ونطاب المؤسسات وبشكل خاص البلدية في عقد جلسة للمجلس البلدي لبحث موضوع اعتداء على عضو بلدية يقوم بواجبه ويمثل كافة أهالي البلد".

وختم سليمان بالقول إن "الاعتداء، اليوم، على عضو بلدية من كتلة معينة غدا سوف يكون الدور على عضو آخر من كتلة أخرى، بغض النظر عن الانتماء الحزبي، لكي لا نصل إلى يوم أين كنت يوم أكل الثور الأبيض".