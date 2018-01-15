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الزرازير: اتهام غريفات بالتسبب بوفاة طفل دهسا

تاريخ النشر: 15/01/2018 - 14:56

الزرازير: اتهام غريفات بالتسبب بوفاة طفل دهسا
الزرازير (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة لائحة اتهام ضد شريف غريفات (42 عاما) من قرية الزرازير، نسبت له فيها تهم "التسبب بوفاة، التسبب بإصابة بنية خطيرة، ترك مصاب دون تقديم مساعدة وغيرها".

والنيابة طلبا للمحكمة لاعتقال إلى حين انتهاء كافة الإجراءات القانونية ضده.

وجاء في لائحة الاتهام أنه "على خلفية شجار بين عائلة المتهم شريف غريفات وعائلة أخرى في قرية الزرازير في الشهر الماضي وصل المتهم إلى منطقة منزل أحد أفراد العائلة الذي تشاجر معهم، لاحظ وجود مجموعة من الناس يقفون هناك، فقاد سيارته بسرعة نحوهم وانحرف بها لاتجاههم، ما أسفر عن إصابة الطفل أحمد غريفات بجروح خطيرة، أعلن عن وفاته في نفس اليوم، كما أصيب آخرون. وبعد هذا ترك المتهم المكان ولم يتوقف ولم يقدّم المساعدة".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الزرازير
#غريفات
#دهس
#شجار

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