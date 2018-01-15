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شفاعمرو: إطلاق نار على متجر بوسط البلد

تاريخ النشر: 15/01/2018 - 21:33

شفاعمرو: إطلاق نار على متجر بوسط البلد
من المكان
عرب ٤٨/ باسل شليوط
تحرير : محمود مجادلة

أطلق ملثمون، مساء اليوم الإثنين، وابلًا من الأعيرة النارية على أحد متاجر الملابس الجاهزة في مدينة شفاعمرو، ولاذوا بالفرار على الفور.

وعلم موقع "عرب 48" أن موظفين اثنين تواجدا داخل المتجر، ولم تسفر جريمة إطلاق النار عن وقوع أي إصابات، وتم التبليغ عن خسائر مادية.

ولاذ المنفذون بالفرار على الفور باستخدام دراجة نارية، قبل أن تصل قوات الشرطة، التي باشرت في التحقيق بملابسات الحادث، والاستماع لإفادات. هذا ووصلت إلى المكان طواقم المركز الطبي "حياة".

ومن الجدير بالذكر أن هذا يعتبر ثاني حادث اعتداء على المحلات التجارية في شارع المطران حجار في شفاعمرو، والذي يعتبر مركز البلدة، حيث شهد الشارع، قبل نحو أسبوعين، حرق متجر ازهار على بعد بضعة أمتار من محل الملابس الذي تم استهدافه اليوم.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#شفاعمرو
#إطلاق نار

من عرب 48

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