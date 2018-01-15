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ما قبل العاصفة: ثلوج وأجواء رائعة في جبل الشيخ

تاريخ النشر: 15/01/2018 - 08:53

ما قبل العاصفة: ثلوج وأجواء رائعة في جبل الشيخ
ثلوج في جبل الشيخ، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

افتُتح منتجع جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل أمام الزائرين، اليوم الإثنين، وذلك بعد تساقط الثلوج في المنطقة وقبيل العاصفة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وباشرت مئات العائلات بالتوافد إلى جبل الشيخ لممارسة هواية التزلج على الثلج والتمتع بالسلال الكهربائية.

وبحسب إدارة جبل الشيخ فإن الثلوج تراكمت، الليلة الماضية، بارتفاع 3 سم في القسمين العلوي والسفلي من الجبل، وبلغ ارتفاع الثلوج في القسم السفلي نحو 15 سم وفي القسم العلوي من الجبل حوالي 25 سم لغاية الآن.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جبل الشيخ
#الجولان
#ثلوج
#حالة الطقس

ما قبل العاصفة: ثلوج وأجواء رائعة في جبل الشيخ

ما قبل العاصفة: ثلوج وأجواء رائعة في جبل الشيخ

ما قبل العاصفة: ثلوج وأجواء رائعة في جبل الشيخ

ما قبل العاصفة: ثلوج وأجواء رائعة في جبل الشيخ

من عرب 48

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