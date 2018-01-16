عدد سكان أم الفحم تجاوز 54 ألف نسمة

دلت معطيات نشرتها بلدية أم الفحم اليوم، الثلاثاء، حول التعداد السكاني في المدينة، أن الغالبية العظمى من السكان، 85%، هم من جيل الشباب (من جيل صفر إلى جيل 49 عاما).

وأظهرت المعطيات أن عدد الذكور أكثر من الإناث بنحو 1300 نسمة.

وبحسب معطيات بلدية أم الفحم فإن عدد سكان مدينة أم الفحم يبلغ 54954 نسمة، من بينهم: 27986 من الذكور و26968 من الإناث.

وأشارت المعطيات إلى أن أم الفحم مدينة شابة، يبلغ عدد الأنفس من جيل صفر إلى جيل 49 عاما 46985 نسمة، بينما يبلغ عدد السكان من جيل 50 إلى جيل 120 عاما 8023 نسمة، أي بنسبة 85% حتى جيل 49 عاما.

وفي النظر إلى المعطيات من أعوام سابقة حول عدد الأطفال من جيل صفر إلى جيل 5 سنوات، تبين وجود تراجع في عدد الولادات، وهذا ما انعكس في إغلاق عدد من رياض الأطفال في أم الفحم خلال السنوات الأخيرة.

كما بينت المعطيات الفرق الشاسع بين عدد "النساء الأرامل" وعدد "الرجال الأرامل" إذ أشارت المعطيات إلى وجود 905 نساء توفين أزواجهن مقابل وجود 81 رجلا فقط، بسبب إقدام معظم الرجال على الزواج بعد وفاة نسائهم، مقابل عزوف النساء عن الزواج بعد وفاة أزواجهن إلى جانب وجود ظاهرة اجتماعية تحرم النساء الأرامل من الزواج.