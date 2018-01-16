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وادي عارة: انتخاب رئيس جديد للجنة التنظيم والبناء

تاريخ النشر: 16/01/2018 - 13:28

وادي عارة: انتخاب رئيس جديد للجنة التنظيم والبناء
جلسة انتخاب مصاروة، اليوم
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

عقد طاقم لجنة التخطيط والبناء في وادي عارة، ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة انتخَبَ فيها عضو اللجنة المحامي عبد اللطيف مصاروة، ابن مدينة باقة الغربيّة، رئيسًا جديدًا للجنة التّخطيط والبناء، خلفًا للرئيس السّابق، نادر يونس.

المحامي عبد اللطيف مصاروة

وقد صوّت لصالح مصاروة، 10 أصوات، بينما صوّت عضوان ضدّ التّعيين وامتنع آخر عن التّصويت؛ إذ صوّت لصالح التّعيين الجديد، كلّ من باقة الغربيّة (3 أصوات)، جتّ (صوت واحد)، كفر قرع (صوتان)، أم الفحم (صوتان)، بسمة (صوت واحد) وطلعة عارة (صوت واحد).

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#باقة الغربية
#وادي عارة
#لجنة التّخطيط والبناء

من عرب 48

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