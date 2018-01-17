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النقب: احتراق بيت يأوي عائلتين في قرية المشاش

تاريخ النشر: 17/01/2018 - 13:51

النقب: احتراق بيت يأوي عائلتين في قرية المشاش
تفقد البيت في المشاش، اليوم
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

التهمت ألسنة النار بيتا يأوي عائلتين في قرية المشاش، مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وقام النائب عن الحركة الإسلامية في القائمة المشتركة، طلب أبو عرار، صباح اليوم، الأربعاء، بتفقد البيت الذي احترق بأكمله، أمس، في قرية المشاش غير المعترف بها، واطلع على أوضاع البيت الذي تصدعت جدرانه جراء قوة النيران، وكذلك تلف سقف البيت المسقوف من الصفيح، والخراب الذي عم في أرجاء البيت، علما أن البيت يأوي عائلتين وهو بمساحة قرابة 200 م.

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وقال النائب أبو عرار إن "الحمد لله الذي لطف ولم يصب أحد من أهل البيت بأذى، ونسأل الله أن يعوض أهل البيت خيرا. رأيت أن الدمار رهيب، وأن البيت احترق بالكامل إلى حد تصدع الجدران جراء النيران التي اجتاحت البيت، ونحن نعمل في سبيل تقديم الدعم لأهل البيت، من أجل ترميم البيت لإيواء أبنائهم في هذا الشتاء والبرد القارس".

وأكد أنه "ظهرت الحاجة الملحة لإنشاء نقاط لسلطة الإنقاذ والإطفاء في إحدى المناطق على شارع 25 بين بئر السبع وديمونا لخدمة الأهل، حيث وصلت الإطفائية والشرطة للمكان بعد أن التهمت النيران جميع أرجاء البيت، كما أن عدم ربط الأهل بشبكة المياه القطرية أدى الى عدم قدرة الأهل على إطفاء النيران".

وختم أبو عرار بالقول: "لن نألوا جهدا في المطالبة بالاعتراف بالقرى غير المعترف بها، وتقديم الخدمات للأهل أينما كانوا، وفي أي وقت كان".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#النقب
#المشاش
#حرائق

النقب: احتراق بيت يأوي عائلتين في قرية المشاش

النقب: احتراق بيت يأوي عائلتين في قرية المشاش

من عرب 48

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