سخنين: منع استخدام الهواتف الخليوية في المدارس

قررت لجنة أولياء أمور الطلاب العامة في سخنين منع استعمال الهواتف الخليوية في جميع مدارس المدينة.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الأربعاء.

وقالت اللجنة إن "هذا القرار جاء إثر اجتماع ضم أعضاء لجنة أولياء أمور الطلاب العامة، ممثلين عن بلدية سخنين، ممثلين عن مديري المدارس ومفتش المدارس".

وأوضحت أن "فكرة هذا القرار نشأت في العام الماضي، وتم تطبيقها مع بداية الفصل الثاني في مدرسة جمال طربيه الثانوية في سخنين، ليُتخذ مؤخرا قرار بمنع استعمال الهواتف في جميع المدارس".

وأكدت اللجنة في بيانها أنه "نقف، اليوم، أمام معضلة استخدام الهواتف الذكية داخل أروقه المدارس دون مراعاة لحرمة المدرسة والعملية التعليمية والتربوية بأكملها، وأصبحت وباءً يفتك بأبنائنا، وأصبحنا نرى مدى تأثيراته السلبية في جميع مجالات الحياة وأكثرها تأثيرا على سلوكياتهم الاجتماعية والتعليمية ".

وأضافت أن "أثر استخدام الهاتف النقال على الطالب: يشتت ذهن الطالب داخل الصف ويضعف الفهم والاستيعاب في الحصة الدراسية، يشغل وقته عن المذاكرة، يضعف من قدرات الطالب الذهنية ويزيد من اعتماده على الآخرين، يبعد الطالب عن التركيز لينتظر الرسائل النصية، يضعف من قدرات الطالب الإبداعية وتنمية التفكير لديه لاعتماده على الهاتف النقال، تبادل الرسائل النصية والصوتية والمقاطع الحركية المنافية للأخلاق وقد تؤدي للانحراف الأخلاقي، وقد تؤدي إلى ممارسة سلوكيات غير لائقة، تربويا واجتماعيا، تسبب في ضياع مستقبل الطالب التعليمي".

وأشارت اللجنة إلى أن "هذه السلوكيات أشغلت المعلمين بدلا من الانشغال بتطوير المهارات الذهنية التعليمية لدى الطلاب، ولذلك تم اتخاذ قرار موحد في لجنة أولياء الأمور العامة باجتماعها المنعقد بتاريخ 14.01.2018 وتبنيها لتوصية الهيئة الموسعة التي شملت ممثلين عن مديري المدارس، لجان أولياء الأمور، مفتش المعارف وممثلين عن بلدية سخنين باجتماعهم من يوم 20.04.2017 وبالتعاون مع مجالس الطلاب المدرسية بمنع الطلاب من إحضار الهواتف النقالة للمدارس أو حتى إدخالها إلى غرفة الصف".

وختمت اللجنة البيان بالقول إنه "نتوجه من هنا لطاقم المعلمين مع احترامنا وتقديرنا للجميع بعدم استعمال الهواتف النقالة أثناء الدرس لنكون خير قدوة لجميع طلابنا الاعزاء.

بناء عليه، نتوجه إليكم راجين تفهمكم ونشكر تعاونكم على حث أبنائكم بتنفيذ القرار ودعمه لما فيه مصلحتهم التعليمية، آملين أن تكون سنة 2018 سنة نجاحات وتألق وتميز لطلابنا الأعزاء".