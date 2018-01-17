مصرع سيدة بحادث طرق قرب كفر كما

لقيت سيدة مصرعها وأصيب عدة أشخاص بجراح متفاوتة جراء حادث طرق وقع صباح اليوم الأربعاء، على الشارع المحاذي لقرية كفركما، حيث نقل الجرحى للمستشفى، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وتلقت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء إخطارا، عن جرحى جراء حادث طرق وقع بالقرب من قرية كفركما، وعلى الفور وصل الطاقم إلى المكان، وأقر وفاة سيدة (35 عاما) متأثرة بالجراح الحرجة التي أصيب بها، فيما قدمت الإسعافات الميدانية الأولية لشخصين تم نقلهما بحالة متوسطة إلى مستشفى "هعيمق" في العفولة لاستكمال العلاج.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث نجم عن تصادم بين سيارة شرطة وسيارة خصوصية، ما أسفر عن مصرع سائقة السيارة الخصوصية، بينما للشرطين تسبب الحادث بجروح متوسطة.