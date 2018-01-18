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أم الفحم: حبس شقيقين أدينا بتأييد "داعش"

تاريخ النشر: 18/01/2018 - 09:37

أم الفحم: حبس شقيقين أدينا بتأييد "داعش"
نعيم ومحمود جبارين
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

فرضت محكمة الصلح في الخضيرة الحبس الفعلي 10 أشهر على الشاب نعيم عبد الكريم جبارين (20 عاما) من مدينة أم الفحم، أمس الأربعاء، وفرضت المحكمة المركزية في حيفا، في وقت سابق، الحبس الفعلي 18 شهرا على شقيقه محمود (25 عاما)، بعد أدانتهما بتهم "تأييد تنظيم داعش وحيازة سلاح".

واعتقلت الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الشقيقين جبارين منتصف شهر تموز/ يوليو.

وادعت الشرطة والشاباك في حينه أنه "خلال التفتيش في منزل المعتقلين محمود عبد الكريم جبارين ونعيم عبد الكريم جبارين، ضبط سلاح من نوع 'كارل غوستاب' وأن التحقيقات أظهرت تأييد المعتقلين لتنظيم داعش".

وقال والد الشابين، عبد الكريم قاسم جبارين، إن "قرار المحكمة كان ظالما بحق نجلي الاثنين وخاصة الحكم بحق محمود، ولكن ماذا نقول ونحن نعيش في ظل ظلم وعنصرية إسرائيلية تمارس ضدنا كل أشكال التعسف والإجحاف، حسبنا الله ونعم الوكيل".

يذكر أن محكومية الشقيقين جبارين تشمل فترة اعتقالهما والتي مضى عليها نحو 6 شهور.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أم الفحم
#داعش
#اعتقالات

من عرب 48

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