النقب: المطالبة بدراسة إمكانية إقامة كلية عربية

*الزبارقة: "نريد كلية عربية تلتزم بأفضل المعايير الاكاديمية ولا نريد مصانع ألقاب"

ناقشت لجنة التربية والتعليم في الكنيست في جلستها، أول من أمس الثلاثاء، الحاجة لإقامة كلية عربية في النقب في ظل ازدياد الطلب على الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في النقب، وذلك بحضور كل من النواب، حنين زعبي، جمعة الزبارقة، مسعود غنايم وطلب أبو عرار.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب البرلماني للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48"، مساء أمس الأربعاء.

وبحسب البيان، أشارت المعطيات إلى أن "عدد الطلاب والطالبات الأكاديميين من النقب قد وصل إلى 2632 طالبا وطالبة في مؤسسات التعليم العالي في البلاد العام 2015 بالإضافة إلى من يدرسون في الضفة وفي خارج البلاد والذي يقدر عددهم بالآلاف".

وأضاف البيان أن "هذه الجلسة جاءت في أعقاب تقارير إعلامية عبرية سلطت الضوء على ظاهرة الطلاب العرب، الذين يدرسون في كليات الضفة الغربية في محاولة للتحريض والتحذير من التبعات الأمنية لهذا التواصل بين شقي الخط الأخضر".

وقال الزبارقة: "نحن فخورون بطلابنا وطالباتنا الذين يدرسون في مناطق الضفة تجسيدا للتواصل الفلسطيني، وإنه من المؤسف أن إسرائيل لا تلتفت إلى احتياجات أهلنا إلا من المنظور الأمني".

وأشار البيان إلى أن "مدير عام كلية مركز، المحامي سليمان الطلقات، سلّم رئيس اللجنة مقترحا عمليا لإقامة كلية مجتمعية بتمويل حكومي، مشيرا إلى الصعوبات التي يواجها الطلاب العرب في مؤسسات التعليم العالي العبرية، وقال إنه 'آن الآوان لحل جذري وشامل لقضية التعليم العالي في النقب وكفى للحلول الجزئية' مؤكدا على أن 'الاهتمام والإقبال المتزايد على التعليم في النقب مشهد يستحق الاحترام والتعامل اللائق'.

هذا، وفيما حاولت مندوبة مجلس التعليم العالي، إقناع المشاركين أن مجلس التعليم العالي قد حسم موقفه بتوسيع مشروع 'بوابة التعليم العالي' في كلية سبير والذي يقسم مواد تعليم السنة الأولى على مدار سنتين، وأنه لا حاجة لافتتاح كلية عربية، مع العلم أن كلية سبير تقع في النقب الغربي الشمالي وتبعد عن غالبية القرى والبلدات العربية التي تعاني من ضعف المواصلات العامة".

وأكد النائب جمعة الزبارقة في مداخلته، بحسب البيان، على "ضرورة إقامة كلية مع الحفاظ على المعايير الأكاديمية والابتعاد عن افتتاح كليات تجارية 'تطبع' ألقابا أكاديمية لا تتناسب واحتياجات سوق العمل حسب قوله 'لا نريد أكاديميين وأكاديميات عاطلين عن العمل فالمطلوب كلية مع مساقات تعليمية جذابة'.

وختم البيان بالقول إنه "في ختام الجلسة طالب مدير اللجنة، يعكوب مارجي، مجلس التعليم العالي بالالتئام مجددا ومناقشة إقامة كلية عربية في النقب خلال 45 يوما، وتقديم توصيات تتناسب وما ورد في مداولات اللجنة من إجماع على ضرورة إقامة الكلية".