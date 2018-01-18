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كفر مندا: إطلاق النار على سيارتين

تاريخ النشر: 18/01/2018 - 10:02

كفر مندا: إطلاق النار على سيارتين
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

أطلق جناة النار على سيارتين خصوصيتين في أحد أحياء بلدة كفر مندا فجر اليوم، الخميس.

وقال شهود عيان إن الاعتداء ألحق أضرارا في السيارتين، في حين لم يبلغ عن إصابات تذكر.

وأثار الاعتداء تذمر الأهالي الذين دعوا إلى اجتثاث العنف والجريمة من المجتمع، وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الجريمة.

وتسود أجواء من الغضب والاستنكار العارمين في البلدات العربية، في ظل ازدياد الاعتداءات وإطلاق النار والعنف والجريمة وانعدام الأمن والأمان وجرائم القتل، وسط صمت المجتمع وتقاعس الشرطة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كفر مندا
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

من عرب 48

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