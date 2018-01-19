في قلب العاصفة: الثلوج تتراكم في جبل الشيخ

تواصل تساقط الثلوج على جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل، الليلة الماضية وصباح اليوم الجمعة.

وقدرت إدارة منتجع جبل الشيخ تساقط الثلوج في قمة الجبل بنحو 15 سنتيمترا وبنحو 10 سنتيمترا في سفح الجبل.

وسجلت درجات الحرارة في قمة جبل الشيخ انخفاضا ملموسا وبلغت الدرجة صفرا، وهبت رياح شديدة في جبل الشيخ.

ويشهد المنتجع السياحي في جبل الشيخ ومنطقة الجولان العربي السوري المحتل في الأيام المقبلة حركة سياحية نشطة وتوافد آلاف المتنزهين بعد تراكم الثلوج، للاستجمام واللهو والاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة.