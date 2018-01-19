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في قلب العاصفة: الثلوج تتراكم في جبل الشيخ

تاريخ النشر: 19/01/2018 - 09:28

في قلب العاصفة: الثلوج تتراكم في جبل الشيخ
ثلوج جبل الشيخ، اليوم
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

تواصل تساقط الثلوج على جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل، الليلة الماضية وصباح اليوم الجمعة.

وقدرت إدارة منتجع جبل الشيخ تساقط الثلوج في قمة الجبل بنحو 15 سنتيمترا وبنحو 10 سنتيمترا في سفح الجبل.

وسجلت درجات الحرارة في قمة جبل الشيخ انخفاضا ملموسا وبلغت الدرجة صفرا، وهبت رياح شديدة في جبل الشيخ.

ويشهد المنتجع السياحي في جبل الشيخ ومنطقة الجولان العربي السوري المحتل في الأيام المقبلة حركة سياحية نشطة وتوافد آلاف المتنزهين بعد تراكم الثلوج، للاستجمام واللهو والاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جبل الشيخ
#الجولان
#ثلوج
#حالة الطقس

في قلب العاصفة: الثلوج تتراكم في جبل الشيخ

في قلب العاصفة: الثلوج تتراكم في جبل الشيخ

من عرب 48

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