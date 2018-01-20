إطلاق نار في كفر قرع وقنبلة في ساجور

أصيب شاب فجر اليوم السبت، إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار في كفر قرع.

ووصفت إصابة الشاب بالخطيرة.

وهرعت طواقم الإسعاف إلى مكان الحادث، وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب، ثمّ نقل إلى مستشفى هلل يافة لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

ساجور

وفي ساعات منتصف الليل، ألقيت قنبلة باتجاه ساحة أحد المنازل في قرية ساجور. وسجلت أضرار لحقت بالمبنى، جراء القنبلة، فيما لم تقع إصابات بشرية.

واعتقلت الشرطة شابين من قرية ساجور، بتهمة إلقاء القنبلة، ولم تتضح خلفية الجريمة بعد.

جدير بالذكر، أنّه في ساعات منتصف الليل، أطلق ملثم النار على شاب من قرية كفر كنا، وأصيب بجراح وصفت بالطفيفة، بأطرافه السفلى.