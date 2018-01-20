3 مصابين في جرائم إطلاق نار بالبلاد

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة في جرائم إطلاق نار منفصلة شهدتها البلاد في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وفي قرية كفر كنا، أقدم جناة على إطلاق النار على شاب أثناء عبوره الشارع الرئيسي، ما أسفر عن إصابته بجروح متوسطة في منطقة البطن، أحيل على أثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفي مدينة عكا، أصيب شاب في العشرينات من عمره بجروح وصفت بأنها طفيفة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في ساحة "الكراكون" بالبلدة القديمة، أحيل على أثرها إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لتلقي العلاج.

وفي قرية عرعرة المثلث، أحيل شاب يبلغ من العمر 28 عاما إلى مستشفى "هيلل يافة" وهو يعاني من جروح متوسطة بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار في القسم السفلي من جسده.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجرائم، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به بالضلوع في أي منها.

يشار إلى أن حالة من الغضب والاستنكار العارمين تخيّم على البلدات العربية في ظل ازدياد حوادث العنف وجرائم القتل، وسط تقاعس الشرطة وصمت المجتمع.