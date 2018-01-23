إغلاق جبل الشيخ بسبب الطقس العاصف

قررت إدارة منتجع جبل الشيخ في منطقة الجولان العربي السوري المحتل إغلاقه أمام الزوار في أعقاب العاصفة الجوية السائدة، اليوم الثلاثاء.

وشهد جبل الشيخ تساقط الثلوج خلال الأيام الأخيرة، وطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة واشتد البرد القارس في المنطقة.

وتتأثر البلاد بأجواء باردة وماطرة وستتحول إلى باردة جدا أواخر الأسبوع الجاري إثر تسرب رياح قطبية شديدة البرودة نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لغاية ليوم السبت المقبل.

وقال الراصد الجوي إنه من غير المستبعد أن تتساقط الثلوج فوق بعض القمم العالية في البلاد خاصة في الساعات الأخيرة من عمر هذا المنخفض الجوي وتحديدا مساء الجمعة وفجر يوم السبت المقبل.

وحذرت الأرصاد الجوية سائقي المركبات المختلفة من القيادة بسرعة، وخطر تشكُل السيول وجريان الأودية جرّاء غزارة الأمطار، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بفعل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وخطر الانزلاق على الطرقات نتيجة لتساقط زخات البَرَد أحيانا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وخطر الانزلاق نظرا لتساقُط الثلوج فوق المُرتفعات الجبلية العالية وخصوصا في هضبة الجولان المحتل.