الطيرة: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

قتل الشاب قصي سلطان (40 عاما)، مساء اليوم الخميس، متأثرًا بجراحه الحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيرة في منطقة المثلث.

ونقل مراسل "عرب 48" عن شهود عيان أن القتيل ألقي من مركبة إلى رصيف أحد شوارع الطيرة، ووجد مصابًا وقد اخترقت جسده أعيرة نارية، ليتم نقله إلى عيادة طبية محلية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، قدم المسعفون الإسعافات الأولية للمصاب الذي وصفت جراحه بالخطيرة في مركز الرحمة الطبي في المدينة، وتم نقله إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا، وسط محاولات لإنعاشه.

وأعلنت الطواقم الطبية لاحقًا مقتل المصاب سلطان متأثرًا بجراحه، ولم يتم حتى الآن الكشف عن خلفية الجريمة.

ووصلت قوات الشرطة إلى البلدة وشرعت بالتحقيق في ملابسات وتفاصيل الجريمة.

تفاصيل أوفى فور ورودها...