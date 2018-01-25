  2. محليات
  3. أخبار محلية

الطيرة: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 25/01/2018 - 21:51

الطيرة: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار
القتيل قصي سلطان
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

قتل الشاب قصي سلطان (40 عاما)، مساء اليوم الخميس، متأثرًا بجراحه الحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيرة في منطقة المثلث.

ونقل مراسل "عرب 48" عن شهود عيان أن القتيل ألقي من مركبة إلى رصيف أحد شوارع الطيرة، ووجد مصابًا وقد اخترقت جسده أعيرة نارية، ليتم نقله إلى عيادة طبية محلية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، قدم المسعفون الإسعافات الأولية للمصاب الذي وصفت جراحه بالخطيرة في مركز الرحمة الطبي في المدينة، وتم نقله إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا، وسط محاولات لإنعاشه.

وأعلنت الطواقم الطبية لاحقًا مقتل المصاب سلطان متأثرًا بجراحه، ولم يتم حتى الآن الكشف عن خلفية الجريمة.

ووصلت قوات الشرطة إلى البلدة وشرعت بالتحقيق في ملابسات وتفاصيل الجريمة.

تفاصيل أوفى فور ورودها...

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جريمة إطلاق نار
#الطيرة

الطيرة: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

الطيرة: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

الطيرة: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

يافا: السجن 5 أعوام لقاتل شقيقه!
يافا: السجن 5 أعوام لقاتل شقيقه!

2018-01-25

10 إصابات في حادثي طرق في حيفا وطبرية
10 إصابات في حادثي طرق في حيفا وطبرية

2018-01-25

أم الفحم: اجتماع طارئ لبحث سبل التصدي لمخطط يستهدف الروحة
أم الفحم: اجتماع طارئ لبحث سبل التصدي لمخطط يستهدف الروحة

2018-01-25

الأكثر قراءة

عباس يشتري طائرة خاصة بـ50 مليون دولار

عباس يشتري طائرة خاصة بـ50 مليون دولار

2018-01-25
حالة الطقس: ماطر وبارد وعاصف

حالة الطقس: ماطر وبارد وعاصف

2018-01-25
ثلوج وأمطار غزيرة: إغلاق جبل الشيخ بسبب العاصفة

ثلوج وأمطار غزيرة: إغلاق جبل الشيخ بسبب العاصفة

2018-01-25
تحقيق جنائي للمرة الأولى ضد محقق شاباك

تحقيق جنائي للمرة الأولى ضد محقق شاباك

2018-01-25
العليا ترفض الاستئناف لتخفيض حكم الأسيرة جعابيص

العليا ترفض الاستئناف لتخفيض حكم الأسيرة جعابيص

2018-01-25