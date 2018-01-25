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ثلوج وأمطار غزيرة: إغلاق جبل الشيخ بسبب العاصفة

تاريخ النشر: 25/01/2018 - 09:53

ثلوج وأمطار غزيرة: إغلاق جبل الشيخ بسبب العاصفة
ثلوج في جبل الشيخ، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

أغلقت إدارة جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل، المنتجع أمام الزائرين صباح اليوم، الخميس، وأعلنت بأنه سيكون مغلقا غدا الجمعة أيضا بسبب أحوال الطقس العاصفة وموجة البرد القارس.

وتواصل تساقط الثلوج على جبل الشيخ، فيما طرأ انخفاض ملموس على درجة الحرارة في الجزء السفلي من الجبل وبلغت صفرا.

ويتوقع الراصد الجوي أن يستمر تساقط الثلوج في جبل الشيخ في الجولان المحتل وعلى القمم التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر في منطقة الجليل، اليوم وغدا.

إلى ذلك، ناشدت دائرة الأرصاد الجوية سائقي المركبات المختلفة بالقيادة بحذر وانتباه، وحذرتهم من تشكُل السيول وجريان الأودية جرّاء غزارة الأمطار، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بفعل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وخطر الانزلاق على الطرقات نتيجة لتساقط زخات البَرَد أحيانا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وخطر الانزلاق في الشوارع والطرقات.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الجولان
#جبل الشيخ
#الجليل
#حالة الطقس في فلسطين
#ثلوج وأمطار
#العاصفة

من عرب 48

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