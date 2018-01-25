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10 إصابات في حادثي طرق في حيفا وطبرية

تاريخ النشر: 25/01/2018 - 15:28

10 إصابات في حادثي طرق في حيفا وطبرية
من مكان الحادث في طبرية، اليوم
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

أسفر حادث طرق ذاتي وقع في مدينة حيفا عن إصابة خطيرة بعد ظهر اليوم، الخميس.

وبحسب المعلومات المتوفرة وقع الحادث على طريق "حنانيا" في حيفا، حيث انقلبت سيارة خصوصية وأصيب سائقها بجروح خطيرة.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب في المكان، وجرى نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي حادث آخر وقع في طبرية، اليوم، سقطت أعمدة حديدية من شاحنة وأصابت حافلة سفريات، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة.

وتسبب الحادث باكتظاظات مرورية حادث في الشارع. وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين. 

من مكان الحادث في حيفا، اليوم

هذا، وناشدت دائرة الأرصاد الجوية سائقي المركبات المختلفة بالقيادة بحذر وانتباه، وحذرتهم من تشكُل السيول وجريان الأودية جرّاء غزارة الأمطار، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بفعل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وخطر الانزلاق على الطرقات نتيجة لتساقط زخات البَرَد أحيانا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وخطر الانزلاق في الشوارع والطرقات.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حيفا
#طبرية
#حوادث الطرق

من عرب 48

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