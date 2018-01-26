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الناصرة: العاصفة قد تتسبب ببعض الأضرار

تاريخ النشر: 26/01/2018 - 14:36

الناصرة: العاصفة قد تتسبب ببعض الأضرار
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

حذرت بلدية الناصرة من أن أحوال الطقس العاصفة التي تشهدها الناصرة وكافة أنحاء البلاد قد تتسبب ببعض الأضرار في المناطق والمزروعات.

جاء ذلك في بيان أصدرته بلدية الناصرة وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الجمعة.

وأضافت أن "الحالة الجوية الماطرة التي تسود البلاد ومنطقة الشمال وتنزل الخيرات والبركات من السماء تبعث على التفاؤل بموسم خير إن شاء الله، وهذه الأمطار الغزيرة قد تسبب أحيانًا أضرارًا لبعض المناطق المأهولة والمزروعات".

وأكدت البلدية أن "الناصرة، والحمد لله، قد تعايشت مع الأجواء والمناخ الماطر الغزير، ولم تسجل حتى كتابة هذا البيان أي ضرر كبير لا سمح الله، بينما عانت الكثير من المدن في البلاد من أوضاع صعبة وأضرار بالغة".

وأشارت إلى أن "قسم الطوارئ في البلدية على أهبة الاستعداد بمعداته والقوى العاملة فيه. رئيس البلدية ونوابه وكوادر البلدية كلها تعيش وتتابع حالة الطقس أولا بأول، ويتم تنفيذ التعليمات ومعالجة التوجهات إلى وحدة الطوارئ في البلدية والتي تقوم بدورها بمعالجة كل توجه وتوجه. نأمل أن تمر هذه الأجواء المناخية دون أضرار تذكر".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الناصرة
#العاصفة
#حالة الطقس في فلسطين

الناصرة: العاصفة قد تتسبب ببعض الأضرار

الناصرة: العاصفة قد تتسبب ببعض الأضرار

الناصرة: العاصفة قد تتسبب ببعض الأضرار

من عرب 48

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