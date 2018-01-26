جسر الزرقاء: إصابة شاب بجريمة إطلاق نار

أصيب شاب (22 عاما)، مساء اليوم الجمعة، بإصابة وصفت بالمتوسطة، إثر تعرضه لإطلاق نار في جسر الزرقاء.

وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأوّلية للمصاب، ثمّ نقل إلى مستشفى هلل يافة لاستكمال العلاج.