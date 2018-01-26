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جسر الزرقاء: إصابة شاب بجريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 26/01/2018 - 19:43

جسر الزرقاء: إصابة شاب بجريمة إطلاق نار
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

أصيب شاب (22 عاما)، مساء اليوم الجمعة، بإصابة وصفت بالمتوسطة، إثر تعرضه لإطلاق نار في جسر الزرقاء.

وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأوّلية للمصاب، ثمّ نقل إلى مستشفى هلل يافة لاستكمال العلاج.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جسر الزرقاء
#إطلاق نار
#إصابة

من عرب 48

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