مياه الأمطار تتسبب بسيول وفيضانات وتغمر سيارات بحيفا وباقة

غمرت مياه الأمطار التي هطلت بغزارة، أمس الخميس واليوم الجمعة، عددا من الطرقات والشوارع الرئيسة والداخلية وبعض البيوت في البلدات العربية، إثر المنخفض الجوّي وأجواء الطقس العاصف، وتسببت بسيول وفيضانات.

وفي مدينة باقة الغربية بمنطقة المثلث، غمرت المياه سيارتين غربي المدينة، بعد سقوطهما في حفرة كبيرة، لتأتي المياه على أجزاء كبيرة منهما، فيما نجح أصحابهما بالفرار منهما.

المياه تغمر السيارات في باقة، اليوم

كما غمرت المياه عدة سيارات خصوصية تعود لمواطنين في مدينة حيفا.

هذا، ويتوقع الراصد الجوي استمرار المنخفض الجوي المصحوب بكتلة هوائية باردة جدا غدا، السبت، وأن يتواصل هطول الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية بغزارة في جميع المناطق، ويتركز هطول الأمطار شمالي البلاد والمناطق الساحلية مع امتدادها إلى وسط البلاد وجنوبها.