إصابة شابين بحادث عمل في وسط البلاد

أصيب شابان (20 عاما) في حادث عمل في مدينة ريشون لتسيون، وسط البلاد، صباح اليوم، الأحد.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن المركز الطبي في وسط البلاد تلقى بلاغًا قرابة الساعة 07:25 حول سقوط جزء من رافعة على عاملين، على الشاحنة، في ورشة بناء في ريشون لتسيون.

وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصابين اللذين وصفت جراحيهما بأنها متوسطة، وجرى إحالتهما لاستكمال العلاج في مستشفى شيبا في "تل هشومير".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل هم من العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن العرب في أراضي 48 والأجانب.