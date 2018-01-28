  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة شابين بحادث عمل في وسط البلاد

تاريخ النشر: 28/01/2018 - 09:17

إصابة شابين بحادث عمل في وسط البلاد
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

أصيب شابان (20 عاما) في حادث عمل في مدينة ريشون لتسيون، وسط البلاد، صباح اليوم، الأحد.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن المركز الطبي في وسط البلاد تلقى بلاغًا قرابة الساعة 07:25 حول سقوط جزء من رافعة على عاملين، على الشاحنة، في ورشة بناء في ريشون لتسيون.

وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصابين اللذين وصفت جراحيهما بأنها متوسطة، وجرى إحالتهما لاستكمال العلاج في مستشفى شيبا في "تل هشومير".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل هم من العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن العرب في أراضي 48 والأجانب.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حوادث العمل
#ريشون لتسيون
#وسط البلاد

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أم الفحم: حريق في منزل مأهول
أم الفحم: حريق في منزل مأهول

2018-01-28

وادي عارة: إقرار خطوات للتصدي لمخطط يستهدف أراضي الروحة
وادي عارة: إقرار خطوات للتصدي لمخطط يستهدف أراضي الروحة

2018-01-28

إصابة طالبين إثر حريق بحافلة قرب الناعورة
إصابة طالبين إثر حريق بحافلة قرب الناعورة

2018-01-28

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفرصة لتساقط أمطار

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفرصة لتساقط أمطار

2018-01-27
د. محمد أبو سمرة: الفلسطينيون عالقون بين أزمة

د. محمد أبو سمرة: الفلسطينيون عالقون بين أزمة "الاستشهادي" و"هزيمة "المفاوض"

2018-01-27
عباس

عباس "ينعى" أوسلو والسلطة تنفي طرح مبادرة جديدة للتسوية

2018-01-27
95 قتيلا و163 جريحا بانفجار في كابول

95 قتيلا و163 جريحا بانفجار في كابول

2018-01-27
ترامب يتجه لإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن

ترامب يتجه لإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن

2018-01-27