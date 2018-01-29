كفر قاسم: رفض تجميد أمر هدم مصنع حجارة طوب

رفضت محكمة الصلح في بيتح تكفا، أمس الأحد، تجميد أمر هدم مصنع حجارة طوب يعود لمواطن من مدينة كفر قاسم، وتحديدا في المنطقة الصناعية، بعد أن سُلم أمر هدم فوري قبل أسبوعين، بحجة البناء غير المرخص.

وقدم صاحب المصنع من كفر قاسم، صباح اليوم الاثنين، استئنافا إلى المحكمة المركزية في اللد، في محاولة لتجميد أمر الهدم أو إلغائه، وتنظر المحكمة في طلب الاستئناف.

وكانت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء قد أرسلت، في شهر تموز/ يوليو 2017 أمر هدم للمصنع، بحجة البناء غير المرخص، وفي تاريخ 18.01.2018 سلمته اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء أمرا بالهدم الفوري.

وبناء على ذلك، استأنف المواطن إلى محكمة الصلح في بيتح تكفا لتجميد أمر الهدم، الأسبوع الماضي، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، أمس، ليتقدم باستئناف جديد إلى المحكمة المركزية.

ويقع المصنع في أرض ضمن نفوذ كفر قاسم عُرّفت بأنها منطقة زراعية، ويملك رخصة زراعية لقطعة الأرض التي أقام عليها المصنع، إلا أن اللجنة اللوائية لم تمهله وقتا ليتسنى للبلدية العمل على تغيير هدف الخارطة من البناء الزراعي إلى الصناعي.

يُشار إلى السلطات الإسرائيلية أرسلت في الشهر الأخير عشرات أوامر الهدم لمعرشات ومحال تجارية في المنطقة الصناعية في كفر قاسم، بذريعة البناء غير المرخص، واعتبرت هذه الخطوة تصعيدا خطيرا، إذ أن أوامر الهدم أرسلت دفعة واحدة لكافة أصحاب الأراضي من كفر قاسم، الأمر الذي سيؤثر سلبا على اقتصاد المدينة والمنطقة الصناعية بشكل خاص.