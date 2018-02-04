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الطيبة: إصابتان إحداهما خطيرة لشابين تعرضا لاعتداء

تاريخ النشر: 04/02/2018 - 06:45

الطيبة: إصابتان إحداهما خطيرة لشابين تعرضا لاعتداء
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى
تحرير : محمود مجادلة

أصيب شابان بالعشرينات من عمرهما، بحروح متفاوتة جراء تعرضهم للاعتداء والطعن في مدينة الطيبة، مساء أمس، السبت.

وجاء في التفاصيل أن مجموعة من الشبان اعتدت على شخصين في منطقة محيطة بمسجد علي بن أبي طالب، شرقي الطيبة، بالطعن والضرب بالهراوات.

ونقل المصابان إلى مركز الرازي الطبي الذي قدم لهما الإسعافات الأولية، ومن ثم إلى مستشفى مئير في كفار سابا لتلقي العلاج، وقدرت حالة أحدهما بالخطيرة والآخر بالطفيفة

وحضرت قوات الشرطة إلى مكان الجريمة وباشرت بالتحقيق في ملابساتها، فيما لم تعلن عن معتقلين ولم توضح خلفية الجريمة.

يُشار إلى أن مدينة الطيبة تشهد ارتفاعا حادا في جرائم العنف، حيث سجل خلال اليومين الأخيرين 4 إصابات بالطعن وإطلاق الرصاص، بحروح متفاوتة إحداها خطيرة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الطيبة
#العنف
#الجريمة

من عرب 48

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