زلفة: اتهام شاب بقتل والد زوجته

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، ضد عبد الله أمارة (34 عاما) من قرية زلفة في منطقة المثلث الشمالي، على خلفية ضلوعه في جريمة قتل والد زوجته، المرحوم أسعد أمارة (55 عاما) مع سبق الإصرار، محاولة القتل وحيازة سلاح.

كما تقدمت النيابة العامة بطلب تمديد فترة اعتقال المتهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضده.

ويُستدل من لائحة الاتهام أنه "عقب خلاف بين المتهم وزوجته، ترك الأول المنزل لعدة شهور، وفي يوم 12.1.2018 عاد إليه بغية الحصول على مستندات، عندها نشب جدال بينه وزوجته على أثره قامت الأخيرة بالاتصال بوالدها، الضحية، لتشكو له تصرفات زوجها".

وأضافت أنه "في أعقاب ذلك وصل والد الزوجة وشقيقها إلى منزل المتهم، وهناك نشب جدال حاد بينه والمتهم، على أثره خرج الأخير من المنزل وقام بالاتصال بالشرطة وأبلغها بأن والد زوجته وشقيقها أقدما على تهديده قبل أن يعود إلى المنزل".

كما جاء في لائحة الاتهام أن "بعض الأقارب والجيران الذين تواجدوا في المكان حاولوا تهدئة الخواطر بين الطرفين، وقاموا بإخراج المتهم من المنزل مرة أخرى".

وختمت لائحة الاتهام بأنه "في تلك اللحظة، أقدم المتهم على حيازة سلاح مرتجل ثم دخل إلى المنزل من الجهة الخلفية، وأقدم على إطلاق النار على والد زوجته وابنه عن بعد بضعة أمتار، ما أسفر عن مقتل الأول بعد تعرضه لعيارين ناريين في رأسه وإصابة الآخر بجروح نتيجة استهدافه بعيار ناري، بعدها لاذ المتهم بالفرار من المكان وألقى بالسلاح في حقل محاذ لمنزل أهله".