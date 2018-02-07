  2. محليات
  3. أخبار محلية

الجش: مصرع شاب في ظروف تراجيدية

تاريخ النشر: 07/02/2018 - 10:44

الجش: مصرع شاب في ظروف تراجيدية
أحمد مصطفى عباسي
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

استيقظت قرية الجش في منطقة الجليل الأعلى، صباح اليوم الأربعاء، على نبأ مصرع المأسوف على شبابه، أحمد مصطفى عباسي، عن عمر ناهز 21 عاما في ظروف تراجيدية.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فقد عُثر على جثة الشاب تحت جسر عكبرة بالقرب من مدينة صفد، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

واستدعيت طواقم طبية إلى المكان ولم يكن أمامها سوى إعلان وفاة الشاب متأثرا بجروحه الخطيرة.

إلى ذلك، سادت أجواء من الحزن والألم في قرية الجش منذ انتشار النبأ المأساوي، وسيتم تشييع جثمان الشاب إلى مثواه الأخير اليوم، الأربعاء، بعد صلاة الظهر.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الجش
#ظروف تراجيدية
#الجليل الأعلى

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"عدالة": مشروع قانون "احتجاز جثامين الشهداء" غير دستوري
"عدالة": مشروع قانون "احتجاز جثامين الشهداء" غير دستوري

2018-02-07

الطيرة: إصابة متوسطة لعامل سقط من علو
الطيرة: إصابة متوسطة لعامل سقط من علو

2018-02-07

يونس لـ"عرب 48": لا حديث عن استقالتي وقريبا سأدخل الكنيست
يونس لـ"عرب 48": لا حديث عن استقالتي وقريبا سأدخل الكنيست

2018-02-07

الأكثر قراءة

شهيد برصاص الاحتلال في مدينة نابلس

شهيد برصاص الاحتلال في مدينة نابلس

2018-02-06
اتهام السلطة الفلسطينية بالتجسس بمساعدة المخابرات الأميركية

اتهام السلطة الفلسطينية بالتجسس بمساعدة المخابرات الأميركية

2018-02-06
حالة الطقس: غائم جزئيا ويحتمل تساقط أمطار خفيفة

حالة الطقس: غائم جزئيا ويحتمل تساقط أمطار خفيفة

2018-02-06
وزراء إسرائيليون يتوعدون المقاومة بعد اغتيال جرار

وزراء إسرائيليون يتوعدون المقاومة بعد اغتيال جرار

2018-02-06
ليبرمان: أطفال لم الشمل يشكلون خطرًا على إسرائيل

ليبرمان: أطفال لم الشمل يشكلون خطرًا على إسرائيل

2018-02-06