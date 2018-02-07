الجش: مصرع شاب في ظروف تراجيدية

استيقظت قرية الجش في منطقة الجليل الأعلى، صباح اليوم الأربعاء، على نبأ مصرع المأسوف على شبابه، أحمد مصطفى عباسي، عن عمر ناهز 21 عاما في ظروف تراجيدية.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فقد عُثر على جثة الشاب تحت جسر عكبرة بالقرب من مدينة صفد، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

واستدعيت طواقم طبية إلى المكان ولم يكن أمامها سوى إعلان وفاة الشاب متأثرا بجروحه الخطيرة.

إلى ذلك، سادت أجواء من الحزن والألم في قرية الجش منذ انتشار النبأ المأساوي، وسيتم تشييع جثمان الشاب إلى مثواه الأخير اليوم، الأربعاء، بعد صلاة الظهر.