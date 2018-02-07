  2. محليات
  3. أخبار محلية

شفاعمرو: وفاة والدة الزميل باسل شليوط

تاريخ النشر: 07/02/2018 - 10:02

شفاعمرو: وفاة والدة الزميل باسل شليوط
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

تُوفيت في مدينة شفاعمرو، بعد منتصف الليلة الماضية، والدة الزميل باسل شليوط، المرحومة انتصار حنا شليوط - جبور (أم إحسان) عن عمر ناهز 58 عاما.

وسيشيع جثمانها من قاعة دير اللاتين في شفاعمرو ومن ثمّ إلى مثواه الأخير، الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء 07.02.2018.

ويتقدم 'عرب 48' بأحر التعازي والمواساة لعائلة الفقيدة ونجلها، الزميل باسل شليوط، سائلين المولى عز وجل بأن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد المرحومة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#شفاعمرو
#باسل شليوط

شفاعمرو: وفاة والدة الزميل باسل شليوط

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"عدالة": مشروع قانون "احتجاز جثامين الشهداء" غير دستوري
"عدالة": مشروع قانون "احتجاز جثامين الشهداء" غير دستوري

2018-02-07

الطيرة: إصابة متوسطة لعامل سقط من علو
الطيرة: إصابة متوسطة لعامل سقط من علو

2018-02-07

يونس لـ"عرب 48": لا حديث عن استقالتي وقريبا سأدخل الكنيست
يونس لـ"عرب 48": لا حديث عن استقالتي وقريبا سأدخل الكنيست

2018-02-07

الأكثر قراءة

شهيد برصاص الاحتلال في مدينة نابلس

شهيد برصاص الاحتلال في مدينة نابلس

2018-02-06
اتهام السلطة الفلسطينية بالتجسس بمساعدة المخابرات الأميركية

اتهام السلطة الفلسطينية بالتجسس بمساعدة المخابرات الأميركية

2018-02-06
حالة الطقس: غائم جزئيا ويحتمل تساقط أمطار خفيفة

حالة الطقس: غائم جزئيا ويحتمل تساقط أمطار خفيفة

2018-02-06
وزراء إسرائيليون يتوعدون المقاومة بعد اغتيال جرار

وزراء إسرائيليون يتوعدون المقاومة بعد اغتيال جرار

2018-02-06
ليبرمان: أطفال لم الشمل يشكلون خطرًا على إسرائيل

ليبرمان: أطفال لم الشمل يشكلون خطرًا على إسرائيل

2018-02-06