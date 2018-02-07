شفاعمرو: وفاة والدة الزميل باسل شليوط

تُوفيت في مدينة شفاعمرو، بعد منتصف الليلة الماضية، والدة الزميل باسل شليوط، المرحومة انتصار حنا شليوط - جبور (أم إحسان) عن عمر ناهز 58 عاما.

وسيشيع جثمانها من قاعة دير اللاتين في شفاعمرو ومن ثمّ إلى مثواه الأخير، الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء 07.02.2018.

ويتقدم 'عرب 48' بأحر التعازي والمواساة لعائلة الفقيدة ونجلها، الزميل باسل شليوط، سائلين المولى عز وجل بأن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد المرحومة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه.