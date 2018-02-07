يونس لـ"عرب 48": لا حديث عن استقالتي وقريبا سأدخل الكنيست

صرح وائل يونس عن العربية للتغير، إحدى مركبات القائمة المشتركة، في حديث لموقع "عرب 48"، اليوم الأربعاء، إنه سيكون قريبا عضو كنيست عن القائمة المشتركة، ونفى أن يقدم على استقالته قبل دخوله الكنيست.

وأكد يونس أن أي طرف لم يتحدث إليه عن أي استقالة، كما نفى يونس أن يكون اجتماع قريب في العربية للتغيير لتحديد موضوع استقالة يونس، بعد ورود تقارير عن نية العربية للتغيير عقد اجتماع يوم السبت أو الأحد القريب للبت في هذا الموضوع.

ألم يكن أي حديث مع أي طرف لاستقالتك قبل دخولك الكنيست مكان يوسف العطاونة؟

لم يتم الحديث عن هذا الموضوع أبدا، ولا أستطيع قول أي شيء إضافي ذلك قبل أن يتم تنصيبي رسميا عضو كنيست بعد حلف اليمين.

وستدخل القائمة المشتركة على ما يبدو إلى دوامة جديدة في قضية التناوب، بعد أكثر من أربع أشهر أمضاها يوسف العطاونة عن الجبهة في الكنيست بغير حق.

وسبق أن طلب من رئيس الدائرة السياسية للحركة الإسلامية، إبراهيم حجازي، إشغال هذا المنصب لحين حل قضية التناوب، غير أنه لم يدخل رسميا للكنيست ولم يشغل المنصب كون الفترة المذكورة كانت خلال إجازة للكنيست.

كما سبق لأسامة السعدي عن العربية للتغيير إشغال مقعد التناوب من 25.07.2017 وحتى منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، أي شهرين بعد الموعد المحدد لاستقالته، وبذلك تتواصل قضية التناوب للشهر السابع دون حل.