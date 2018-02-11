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النقب: 5 إصابات إحداها خطيرة في انقلاب سيارة

تاريخ النشر: 11/02/2018 - 10:25

النقب: 5 إصابات إحداها خطيرة في انقلاب سيارة
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة في حادث انقلاب سيارة على شارع رقم 2211 بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الأحد.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابين، ووصفت حالة أحدهم (16 عاما) بأنها خطيرة وهو يعاني من جروح في منطقة الرأس، أحيل على أثرها إلى المستشفى بواسطة مروحية طبية.

وبحسب مصدر طبي، فإن امرأة (35 عاما) أصيبت بجروح وصفت بأنها متوسطة في منطقة الصدر وأطراف جسدها، في حين وصفت حالة المصابين الآخرين بأنها طفيفة.

وجرى نقل المصابين، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، باشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#النقب
#حوادث الطرق
#انقلاب سيارة

من عرب 48

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