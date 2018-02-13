جلجولية: اعتقال مشتبهين بإطلاق النار على طالب

اعتقلت الشرطة شابين من قرية جلجولية، صباح اليوم الثلاثاء، للاشتباه بضلوعهما في جريمة إطلاق النار داخل مدرسة العلوم الثانوية، الأسبوع الماضي.

ومن المزمع إحالتهما إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اليوم، وذلك للنظر بطلب الشرطة تمديد اعتقالهما.

وأصيب الطالب وسيم عبد الغافر، حين تواجد في ساحة المدرسة، إذ اقتحم ملثمان المدرسة وأطلقا النار عليه وأصاباه بجروح متوسطة تسببت له بعمليات جراحية في القدمين.

وأثارت الجريمة الغضب في جلجولية والمجتمع العربي، واعتبروها تجاوزا لكل الخطوط الحمراء.

وقال الطالب المصاب وسيم عبد الغافر، لـ"عرب 48" إنه لم يتوقع أن يكون المستهدف، ولم يتوقع أن يكون ضحية لجريمة إطلاق نار، علما أنه لم يهرب عند اقتحام الجانيين المدرسة.

كما دعا الطالب عبد الغافر إلى اجتثاث العنف والجريمة، ونشر روح التسامح والمحبة بين الناس.