  2. محليات
  3. أخبار محلية

جلجولية: اعتقال مشتبهين بإطلاق النار على طالب

تاريخ النشر: 13/02/2018 - 14:13

جلجولية: اعتقال مشتبهين بإطلاق النار على طالب
الطالب المصاب وسيم عبد الغافر (عرب 48)
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير : قاسم بكري

اعتقلت الشرطة شابين من قرية جلجولية، صباح اليوم الثلاثاء، للاشتباه بضلوعهما في جريمة إطلاق النار داخل مدرسة العلوم الثانوية، الأسبوع الماضي.

ومن المزمع إحالتهما إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اليوم، وذلك للنظر بطلب الشرطة تمديد اعتقالهما.

وأصيب الطالب وسيم عبد الغافر، حين تواجد في ساحة المدرسة، إذ اقتحم ملثمان المدرسة وأطلقا النار عليه وأصاباه بجروح متوسطة تسببت له بعمليات جراحية في القدمين.

وأثارت الجريمة الغضب في جلجولية والمجتمع العربي، واعتبروها تجاوزا لكل الخطوط الحمراء.

وقال الطالب المصاب وسيم عبد الغافر، لـ"عرب 48" إنه لم يتوقع أن يكون المستهدف، ولم يتوقع أن يكون ضحية لجريمة إطلاق نار، علما أنه لم يهرب عند اقتحام الجانيين المدرسة.

كما دعا الطالب عبد الغافر إلى اجتثاث العنف والجريمة، ونشر روح التسامح والمحبة بين الناس.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جلجولية
#العنف والجريمة
#مدرسة العلوم

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اللقية: مصرع رضيع بعد إصابته في الرأس
اللقية: مصرع رضيع بعد إصابته في الرأس

2018-02-13

انتخابات 2018: هل سينافس علي عاصلة مجددا على رئاسة بلدية عرابة؟
انتخابات 2018: هل سينافس علي عاصلة مجددا على رئاسة بلدية عرابة؟

2018-02-13

الزبارقة: الاعتداء على العائلة من الفريديس نتيجة التحريض المستمر من الحكومة
الزبارقة: الاعتداء على العائلة من الفريديس نتيجة التحريض المستمر من الحكومة

2018-02-13

الأكثر قراءة

إصابة جنديين للاحتلال في جنين وانتزاع سلاح أحدهما

إصابة جنديين للاحتلال في جنين وانتزاع سلاح أحدهما

2018-02-12
سلطة السجون تطلب تمديد العزل الانفرادي للشيخ رائد صلاح

سلطة السجون تطلب تمديد العزل الانفرادي للشيخ رائد صلاح

2018-02-12
حالة الطقس: الأمطار تعود للهطول

حالة الطقس: الأمطار تعود للهطول

2018-02-12
خلل في منشأة في مصانع التكرير في حيفا يرفع ألسنة اللهيب

خلل في منشأة في مصانع التكرير في حيفا يرفع ألسنة اللهيب

2018-02-12
عكا: مصرع فايزة عزايزة بحادث دهس في عمان

عكا: مصرع فايزة عزايزة بحادث دهس في عمان

2018-02-12