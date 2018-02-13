  2. محليات
  3. أخبار محلية

واوي مصاب بالكلب وعلى المستجمين في الساخنة إجراء فحص طبي

تاريخ النشر: 13/02/2018 - 12:17

واوي مصاب بالكلب وعلى المستجمين في الساخنة إجراء فحص طبي
منتجع الساخنة (أرشيف عرب 48)
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت، يوم أمس، بيانا يشير إلى إصابة واوي بداء الكلب تم ضبطه في منتجع الساخنة، قرب بيسان.

وطلبت وزارة الصحة من كل من كان في المنطقة على تماس مع حيوانات ضالة أو حصل تماس بين حيوانات يملكها وبين حيوانات في المنطقة أني توجه إلى أقرب مكتب لوزارة الصحة لفحص مدى الحاجة لتلقي تطعيمات ضد داء الكلب.

وبحسب وزارة الصحة فإنه بعد ساعات الدوام وفي نهايات الأسبوع يمكن التوجه إلى غرف الطوارئ في المستشفيات.

كما طلب من الآباء استجواب أبنائهم عما إذا كانوا على تماس مع حيوانات مشتبه بإصابتها، التوجه إلى مكاتب وزارة الصحة.

وطلبت أيضا من مربي الحيوانات الأليفة إجراء اتصال مع بيطري للتأكد من حالة تطعيم هذه الحيوانات.

وجاء في بيان وزارة الصحة أنه "يجب على كل من تعرض لغضة أو خدش من حيوان أن يغسل مكان الإصابة فورا بمياه جارية وبالصابون، وتعقيم مكان الإصابة، والتوجه إلى مكتب وزارة الصحة للتأكد من مدى الحاجة لتناول تطعيم ضد داء الكلب".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#داء الكلب
#منتجع الساخنة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اللقية: مصرع رضيع بعد إصابته في الرأس
اللقية: مصرع رضيع بعد إصابته في الرأس

2018-02-13

انتخابات 2018: هل سينافس علي عاصلة مجددا على رئاسة بلدية عرابة؟
انتخابات 2018: هل سينافس علي عاصلة مجددا على رئاسة بلدية عرابة؟

2018-02-13

الزبارقة: الاعتداء على العائلة من الفريديس نتيجة التحريض المستمر من الحكومة
الزبارقة: الاعتداء على العائلة من الفريديس نتيجة التحريض المستمر من الحكومة

2018-02-13

الأكثر قراءة

إصابة جنديين للاحتلال في جنين وانتزاع سلاح أحدهما

إصابة جنديين للاحتلال في جنين وانتزاع سلاح أحدهما

2018-02-12
سلطة السجون تطلب تمديد العزل الانفرادي للشيخ رائد صلاح

سلطة السجون تطلب تمديد العزل الانفرادي للشيخ رائد صلاح

2018-02-12
حالة الطقس: الأمطار تعود للهطول

حالة الطقس: الأمطار تعود للهطول

2018-02-12
خلل في منشأة في مصانع التكرير في حيفا يرفع ألسنة اللهيب

خلل في منشأة في مصانع التكرير في حيفا يرفع ألسنة اللهيب

2018-02-12
عكا: مصرع فايزة عزايزة بحادث دهس في عمان

عكا: مصرع فايزة عزايزة بحادث دهس في عمان

2018-02-12