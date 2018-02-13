واوي مصاب بالكلب وعلى المستجمين في الساخنة إجراء فحص طبي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت، يوم أمس، بيانا يشير إلى إصابة واوي بداء الكلب تم ضبطه في منتجع الساخنة، قرب بيسان.

وطلبت وزارة الصحة من كل من كان في المنطقة على تماس مع حيوانات ضالة أو حصل تماس بين حيوانات يملكها وبين حيوانات في المنطقة أني توجه إلى أقرب مكتب لوزارة الصحة لفحص مدى الحاجة لتلقي تطعيمات ضد داء الكلب.

وبحسب وزارة الصحة فإنه بعد ساعات الدوام وفي نهايات الأسبوع يمكن التوجه إلى غرف الطوارئ في المستشفيات.

كما طلب من الآباء استجواب أبنائهم عما إذا كانوا على تماس مع حيوانات مشتبه بإصابتها، التوجه إلى مكاتب وزارة الصحة.

وطلبت أيضا من مربي الحيوانات الأليفة إجراء اتصال مع بيطري للتأكد من حالة تطعيم هذه الحيوانات.

وجاء في بيان وزارة الصحة أنه "يجب على كل من تعرض لغضة أو خدش من حيوان أن يغسل مكان الإصابة فورا بمياه جارية وبالصابون، وتعقيم مكان الإصابة، والتوجه إلى مكتب وزارة الصحة للتأكد من مدى الحاجة لتناول تطعيم ضد داء الكلب".