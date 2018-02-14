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اللد: هدم منزل مواطن عربي بحجة البناء غير المرخص

تاريخ النشر: 14/02/2018 - 13:26

اللد: هدم منزل مواطن عربي بحجة البناء غير المرخص
هدم منزل باللد، اليوم
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير : قاسم بكري

هدمت جرافات وآليات بلدية اللد، اليوم الأربعاء، منزلا قيد الإنشاء يعود لعائلة بيدس في المدينة في حي س.ح بحماية قوات كبيرة من الشرطة، وذلك بذريعة البناء غير المرخص.

وعلم أن صاحب المنزل كان قد أنهى الإجراءات أمام البلدية لتجميد أمر الهدم، إلا أن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء قررت تنفيذ أمر هدم المنزل.

وقال عضو البلدية، المحامي عبد الكريم زبارقة، لـ"عرب 48" إن "الهدم جاء على الرغم من اتفاق بأن يقوم المواطن بهدم بيته بنفسه، وفعلاً قام المواطن بالعمل، إلا أن البلدية لم تمهله حتى إتمام العمل وقامت تحت حماية مكثفة من الشرطة والوحدات الخاصة، اليوم، بمحاصرة البيت وتنفيذ عملية الهدم بالكامل".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#اللد
#هدم المنازل

اللد: هدم منزل مواطن عربي بحجة البناء غير المرخص

اللد: هدم منزل مواطن عربي بحجة البناء غير المرخص

اللد: هدم منزل مواطن عربي بحجة البناء غير المرخص

اللد: هدم منزل مواطن عربي بحجة البناء غير المرخص

اللد: هدم منزل مواطن عربي بحجة البناء غير المرخص

من عرب 48

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