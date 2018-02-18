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شفاعمرو: إعادة قسم الجباية للبلدية

تاريخ النشر: 18/02/2018 - 09:31

شفاعمرو: إعادة قسم الجباية للبلدية
إعادة قسم الجباية لبلدية شفاعمرو
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

افتتحت إدارة بلدية شفاعمرو القسم الجديد للجباية في البلدية، وذلك بعد أن تمّ ترميم القسم وتوسيعه لخدمة وراحة المواطنين ولتمكينهم من تلقي الخدمة في مكان واحد وهي البلدية، يوم الخميس الماضي.

وقال رئيس البلدية، أمين عنبتاوي، الذي استقبل الموظفين في يومهم الأول للعمل في البلدية، إنه "يوم سعيد ومبارك لعودة القسم وذلك بالتعاون مع جميع المهنيين في البلدية". وأكّد أن "إعادة قسم الجباية إلى مبنى بلدية شفاعمرو تهدف إلى تحسين ظروف العمل للموظفين وأيضًا لراحة المواطنين، ولتقديم الخدمات على أفضل وجه".

وأشار رئيس البلدية إلى قراره الذي طرحه في جلسة المجلس البلدي الأخيرة وأنه أصدر تعليماته لقسم الجباية وشركة الجباية بـ"عدم اتخاذ أي إجراء جديد مثل إنذارات أو تغريم أو حجز على المواطنين بحسب القياسات الجديدة حتى انتهاء القياسات في جميع الأحياء وحتى يتم فحص الاعتراضات والتأكد منها. وعليه فإنني أتوجّه لجميع المواطنين وأطالبهم بدفع مستحقات الضريبة حسب القياسات القديمة الموجودة لديهم إذا رأوا أي خطأ بالقياسات الجديدة وتقديم اعتراض على القياسات لتتمكن البلدية من فحص الاعتراض بأسرع وقت ممكن".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#شفاعمرو
#أمين عنبتاوي
#الجباية

شفاعمرو: إعادة قسم الجباية للبلدية

شفاعمرو: إعادة قسم الجباية للبلدية

من عرب 48

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