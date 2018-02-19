السلطات تخرق مجددا التزاماتها بتوفير أطر تربويّة لأطفال النقب

توجّه مركز عدالة، مرّة أخرى، إلى وزارة التربية والتعليم والمجلسين الإقليميين القسّوم و"نافيه مدبار"، مطالبًا بتنفيذ الالتزامات التي قدّمتها السلطات أمام المحكمة بتوفير سفريّات لرياض الأطفال للأطفال بسن 3-4 أعوام، من أبناء وبنات القرى غير المعترف بها في النقب.

وكانت محكمة الشؤون الإداريّة في بئر السبع قد عقدت يوم 10.1.2018 جلسةً للنظر في الالتماس الإداريّ الثاني الذي قدمه مركز عدالة في هذا الشأن باسم أهالي الأطفال في قريتيّ السرّة والجرف، وكان الالتماس قد قُدّم بعد أن خرقت الدولة ذات الالتزامات أوّل مرّة.

على أثر الجلسة المذكورة، قدّمت الوزارة والمجلسان الإقليميّان التزامات للمحكمة بتوفير المواصلات لأطفال العائلات الملتمسة من سكّان قريتيّ السرّة والجرف بشكلٍ فوريّ، بموازاة تزويد الوزارة قوائم بأسماء الأطفال في سن 3-4 سنوات في القرى غير المعترف بها خلال 10 أيّام، وذلك لتوفير الميزانيّات اللازمة لتشغيل السفريّات، وقد صدّقت المحكمة على هذا الاتفاق وشملته في قرارها.

وذكرت المحاميّة سوسن زهر في توجهها أن "الجهات المسؤولة، ورغم الالتزامات أمام المحكمة، لا تفي بالتزاماتها. اتضح لنا أن الأطفال لا يحصلون على أي سفريّات من قراهم إلى رياض الأطفال، وأن كل ما توفّره السلطات يقتصر على سفريّات لأطفال قريّة الجرف ليومين في الأسبوع فقط. علاوة على ذلك، وكما التزمتم أمام المحكمة، فمن المفترض أن تتم المصادقة على منظومة سفريّات للأطفال في جميع القرى حتّى تلك التي لا يشملها الالتماس. إذ أنه من المعروف أن قضيّة سفريّات الأطفال ليست قضيّة تخص قريّة أو قريتين من قرى النقب، إنما تتعلّق بجميع القرى غير المعترف بها، بما فيها القرى التي اعتُرف بها حديثًا ولا زالت في مراحل التخطيط. وعليه، فإن خرقكم هذه القرارات يضر بآلاف الأطفال في سن 3-4 سنوات".

وأضيف في توجّه عدالة أن "ممثلًا عن قرية أم نميلة وصل كذلك إلى جلسة المحكمة وقدّم لممثلي وزارة التربية والتعليم قائمة بأسماء الأطفال من أجل توفير السفريّات لهم، وقد التزمت الوزارة بتمويل السفريّات. رغم ذلك، لا يزال الأطفال في أم نميلة أيضًا من دون أي وسيلةٍ للوصول إلى رياض الأطفال".

كذلك ذكرت المحاميّة زهر أن "الالتزامات التي قُدِّمَت في جلسة المحكمة هي الثانية في إطار الإجراءات القضائيّة التي لم تف بها السلطات. من نافل القول إن الأضرار التي تتسبب بها السلطات للأطفال البدو في هذا السن المبكر هي أضرار جسيمة، إذ أن النتيجة المباشرة لخرق هذه الالتزامات هي غياب الأطفال عن أطرهم التربويّة".

على ضوء ما تقدّم، طالب مركز عدالة وزارة التربية والتعليم والمجلسين الإقليميين بالعمل الفوريّ لتوفير السفريّات إلى رياض الأطفال من قريتيّ الجرف وأم نميلة، وتقديم معطيات توفير السفريّات لباقي القرى غير المعترف بها.