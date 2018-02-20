إصابتان خطيرتان في حادث طرق بمحاذاة مجد الكروم

أصيب شخصان من مجد الكروم ودير حنا، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضهما لحادث طرق على مفرق حي "ذيل المسيل" بمحاذاة قرية مجد الكروم.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن تصادم بين دراجة نارية وعربة كهربائية.

وقدمت طواقم طبية الإسعافات الأولية لمصابين، أحدهما في الثمانينات من عمره والآخر في الثلاثينات من عمره، وهما يعانيان من جروح في منطقة الرأس.

وجرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي بنهريا لاستكمال العلاج.

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير.