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إصابتان خطيرتان في حادث طرق بمحاذاة مجد الكروم

تاريخ النشر: 20/02/2018 - 15:06

إصابتان خطيرتان في حادث طرق بمحاذاة مجد الكروم
من مكان الحادث قرب مجد الكروم، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

أصيب شخصان من مجد الكروم ودير حنا، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضهما لحادث طرق على مفرق حي "ذيل المسيل" بمحاذاة قرية مجد الكروم.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن تصادم بين دراجة نارية وعربة كهربائية.

وقدمت طواقم طبية الإسعافات الأولية لمصابين، أحدهما في الثمانينات من عمره والآخر في الثلاثينات من عمره، وهما يعانيان من جروح في منطقة الرأس.

وجرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي بنهريا لاستكمال العلاج.

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حوادث الطرق
#مجد الكروم

إصابتان خطيرتان في حادث طرق بمحاذاة مجد الكروم

إصابتان خطيرتان في حادث طرق بمحاذاة مجد الكروم

من عرب 48

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