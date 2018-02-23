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الزبارقة يدعو إلى تنظيم مربي المواشي في إطار جامع

تاريخ النشر: 23/02/2018 - 09:39

الزبارقة يدعو إلى تنظيم مربي المواشي في إطار جامع
اجتماع الزبارقة مع مربي المواشي بالنقب
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

عقد النائب جمعة الزبارقة اجتماعا مع مجموعة من مربي المواشي في النقب، للاطلاع على أهم المشاكل التي تواجههم.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب البرلماني للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الجمعة.

وأضاف أن "الحضور ناقش جملة من المعوقات وعلى رأسها عدم تخصيص أراض للرعي، حتى وصل الأمر إلى منع السلطات الحكومية البلدات اليهودية من تأجير أراض لمربي المواشي. كما أشار المشاركون إلى أن السلطات لم تف بوعود عديدة، منها على سبيل المثال، إقامة حظائر قرب مدينة رهط، عام 2006 توصلنا لتفاهمات ننقل بموجبها حظائر الأغنام، مدة سنتين، بشكل مؤقت، ريثما يتم بناء حظائر دائمة، إلا أن شيئا من تلك الوعود لم ينفذ، بل تُفرض علينا قيود أكثر فأكثر، وتم منعنا من صيانة الحظائر المؤقتة".

وأكد النائب الزبارقة في حديثه أن "تربية المواشي من أهم مصادر الرزق، وجزء من هوية النقب. نحن نسعى جاهدين للتخفيف وطأة التقييدات المفروضة والإجحاف بحق مربي المواشي، والمفارقة أننا بالأمس القريب وبعد أكثر من خمسة عقود من سنّه، نجح زميلي النائب د. جمال زحالقة بإلغاء قانون محاربة ‘العنزة السوداء’ المشؤوم".

وختم البيان بالقول إن "النائب الزبارقة سيعقد سلسلة اجتماعات عمل مع مربي المواشي ويعمل بالتعاون مع مختصين على ضع خطة مهنية مدروسة. ودعا الزبارقة إلى تنظيم مربي المواشي في إطار جامع يمثل قضاياهم ويحصل حقوقهم ومطالبهم ويحمي مصدر رزقهم ويطوره".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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الزبارقة يدعو إلى تنظيم مربي المواشي في إطار جامع

الزبارقة يدعو إلى تنظيم مربي المواشي في إطار جامع

من عرب 48

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