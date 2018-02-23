عرب الشبلي: مصرع مبارك بني ربيعة في حادث دباب

لقي مبارك إبراهيم بني ربيعة (50 عاما) من قرية عرب الشبلي، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر حادث انقلاب دباب حرش "بيت كيشت" بالقرب من طبريا، اليوم الجمعة.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، حيث لم يكن أمامه سوى إعلان وفاة مصاب بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته، في حين قدم الإسعافات الأولية لمصاب آخر بجروح وصفت بأنها طفيفة.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن سائق الدباب فقد السيطرة عليه لأسباب غير معروفة بعد، ما أدى إلى سقوطه وانقلابه في منحدر.

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.