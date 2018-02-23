  2. محليات
  3. أخبار محلية

عرب الشبلي: مصرع مبارك بني ربيعة في حادث دباب

تاريخ النشر: 23/02/2018 - 21:44

عرب الشبلي: مصرع مبارك بني ربيعة في حادث دباب
المرحوم مبارك بني ربيعة
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

لقي مبارك إبراهيم بني ربيعة (50 عاما) من قرية عرب الشبلي، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر حادث انقلاب دباب حرش "بيت كيشت" بالقرب من طبريا، اليوم الجمعة.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، حيث لم يكن أمامه سوى إعلان وفاة مصاب بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته، في حين قدم الإسعافات الأولية لمصاب آخر بجروح وصفت بأنها طفيفة.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن سائق الدباب فقد السيطرة عليه لأسباب غير معروفة بعد، ما أدى إلى سقوطه وانقلابه في منحدر.

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#عرب الشبلي
#حادث طرق
#دباب

عرب الشبلي: مصرع مبارك بني ربيعة في حادث دباب

عرب الشبلي: مصرع مبارك بني ربيعة في حادث دباب

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

باقة الغربية: ندوة سياسية بعنوان "إسرائيل الثالثة، آليات النضال"
باقة الغربية: ندوة سياسية بعنوان "إسرائيل الثالثة، آليات النضال"

2018-02-23

مدقق حسابات لـ"عرب 48": نحذر من شركات وهمية لاسترجاع الضرائب
مدقق حسابات لـ"عرب 48": نحذر من شركات وهمية لاسترجاع الضرائب

2018-02-23

الناصرة: إصابة خطيرة لفتى في حادث دهس
الناصرة: إصابة خطيرة لفتى في حادث دهس

2018-02-23

الأكثر قراءة

حالة الطقس: غائم جزئيا وأمطار محلية

حالة الطقس: غائم جزئيا وأمطار محلية

2018-02-23
تل السبع: مصرع فتاة (13 عاما) في حادث دهس

تل السبع: مصرع فتاة (13 عاما) في حادث دهس

2018-02-23
إسرائيل تسلح النظام الرواندي

إسرائيل تسلح النظام الرواندي

2018-02-23
أميركا تخطط لتدشين السفارة بالقدس في الذكرى الـ70 للنكبة

أميركا تخطط لتدشين السفارة بالقدس في الذكرى الـ70 للنكبة

2018-02-23
خلافًا لمزاعم الاحتلال: السراديح استشهد بعيار ناري

خلافًا لمزاعم الاحتلال: السراديح استشهد بعيار ناري

2018-02-23