جسر الزرقاء: إضراب تحذيري بابتدائية عمر بن الخطاب

قالت لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في قرية جسر الزرقاء إنّ طلاب مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية لم يدخلوا في الحصتين الأولى والثانية، اليوم الأحد، إلى الصفوف التعليمية التزاما بالإضراب التحذيري، الذي أعلنته اللجنة بالمدرسة، وذلك لعدم وجود معلمة أو معلم لموضوع التعليم الخاص واللغة الإنجليزية.

وكان رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب العامة المحلية في جسر الزرقاء، محمد لطفي جربان، صرح أنّ "إعلان الإضراب التحذيري، اليوم، في أول حصتين في مدرسة عمر بن الخطاب جاء كتحذير للجهات المسؤولة ووزارة التربية والتعليم وكخطوة احتجاجية لعدم وجود معلمة أو معلم لموضوع التعليم الخاص واللغة الإنجليزية في المدرسة منذ الفصل الدراسي الأول، ما سبب الأضرار والخسارة التعليمة لطلاب المدرسة".

وطالب جربان الجهات المسؤولة بالعمل الجاد والسريع لحل المشكلة، مؤكدا أن "لجنة أولياء أمور الطلاب العامة المحلية وبالتعاون مع كافة لجان أولياء أمور الطلاب في مدارس جسر الزرقاء ستصعد الإجراءات، وإذا استدعى الأمر ستعلن الإضراب العام والشامل في جهاز التربية والتعليم بجسر الزرقاء".