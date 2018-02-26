  2. محليات
  3. أخبار محلية

النقب: بعد 30 عاما اعتقال والدة منفذ عملية عراد وإبعادها

تاريخ النشر: 26/02/2018 - 23:41

النقب: بعد 30 عاما اعتقال والدة منفذ عملية عراد وإبعادها
موقع تنفيذ عملية عراد - من الأرشيف
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الإثنين، والدة منفذ عملية عراد، التي قتل فيها الجندي رون كوكيا، وقامت بنقلها إلى الضفة الغربية، بذريعة أنها تمكث في البلاد بشكل غير قانوني، علما أنها تسكن في قرية كسيفة في النقب منذ أكثر من 30 عاما.

وجاء أن الشرطة اعتقلت معزوزة أبو جودة (53 عاما)، والدة منفذ عملية الطعن خالد أبو جودة، ونقلتها إلى حاجز شمعة، قرب الظاهرية جنوب الخليل.

ونقل عن زوجها عودة أبو جودة قوله إنه تجري معاقبة كل عائلته بسبب عملية الطعن الذي نفذها ابنه خالد، وبضمن ذلك طرد زوجته إلى الضفة الغربية.

كما نقل عن المحامي نصار مصطفى قوله إن هناك نساء كثيرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 في قرية كسيفة، ولكن الشرطة تتخذ إجراءات صارمة بحق العائلة.

يشار إلى أن معزوزة أبو عودة كانت قد اعتقلت للمرة الأولى قبل أسبوع، وحولتها المحكمة إلى الحبس المنزلي، وأعلنت الشرطة أنها تنوي تقديم لائحة اتهام ضدها.

وولدى مثولها أمام المحكمة، الأحد، أعلنت الشرطة أنها لن تنوي تقديم لائحة اتهام ضدها، إلا أنها قامت باعتقالها مرة أخرى الإثنين.

تجدر الإشارة إلى أن قوانين الاحتلال تتيح تقديم لوائح اتهام ضد الفلسطينيين الذين يدخلون البلاد بدون تصريح في حال اعتقلوا ثلاث مرات خلال عام.

كما تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي قدمت لائحة اتهام ضد خالد أبو جودة بتهمة قتل الجندي، في حين اتهم أخوه زاهي بمحاولة القتل.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#خالد أبو جودة
#معزوزة أبو جودة
#كسيفة
#النقب
#حاجز شمعة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: أجواء باردة وتساقط زخات متفرقة من الأمطار
حالة الطقس: أجواء باردة وتساقط زخات متفرقة من الأمطار

2018-02-27

زحالقة يدعو للتصدي لفرض ضريبة "الأرنونا" على الكنائس في القدس
زحالقة يدعو للتصدي لفرض ضريبة "الأرنونا" على الكنائس في القدس

2018-02-26

كفركنا: تماس كهربائي يشعل النيران في مركبة ويتسبب بأزمة سير
كفركنا: تماس كهربائي يشعل النيران في مركبة ويتسبب بأزمة سير

2018-02-26

الأكثر قراءة

دبورية:مصرع امرأة وإصابة رضيعها وآخر في حادث طرق

دبورية:مصرع امرأة وإصابة رضيعها وآخر في حادث طرق

2018-02-26
حالة الطقس: أجواء باردة مع تجدد تساقط الأمطار

حالة الطقس: أجواء باردة مع تجدد تساقط الأمطار

2018-02-26
المراسلات التي أوقعت القاضية والمحقق بـ

المراسلات التي أوقعت القاضية والمحقق بـ"القضية 4000"

2018-02-26
نظام الأسد يخفي مصير 100 لاجئة فلسطينية بسجونه

نظام الأسد يخفي مصير 100 لاجئة فلسطينية بسجونه

2018-02-26
مستوطنون يقتحمون الأقصى وزوجة عضو بالكونغرس تدعو لهدمه

مستوطنون يقتحمون الأقصى وزوجة عضو بالكونغرس تدعو لهدمه

2018-02-26