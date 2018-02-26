النقب: بعد 30 عاما اعتقال والدة منفذ عملية عراد وإبعادها

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الإثنين، والدة منفذ عملية عراد، التي قتل فيها الجندي رون كوكيا، وقامت بنقلها إلى الضفة الغربية، بذريعة أنها تمكث في البلاد بشكل غير قانوني، علما أنها تسكن في قرية كسيفة في النقب منذ أكثر من 30 عاما.

وجاء أن الشرطة اعتقلت معزوزة أبو جودة (53 عاما)، والدة منفذ عملية الطعن خالد أبو جودة، ونقلتها إلى حاجز شمعة، قرب الظاهرية جنوب الخليل.

ونقل عن زوجها عودة أبو جودة قوله إنه تجري معاقبة كل عائلته بسبب عملية الطعن الذي نفذها ابنه خالد، وبضمن ذلك طرد زوجته إلى الضفة الغربية.

كما نقل عن المحامي نصار مصطفى قوله إن هناك نساء كثيرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 في قرية كسيفة، ولكن الشرطة تتخذ إجراءات صارمة بحق العائلة.

يشار إلى أن معزوزة أبو عودة كانت قد اعتقلت للمرة الأولى قبل أسبوع، وحولتها المحكمة إلى الحبس المنزلي، وأعلنت الشرطة أنها تنوي تقديم لائحة اتهام ضدها.

وولدى مثولها أمام المحكمة، الأحد، أعلنت الشرطة أنها لن تنوي تقديم لائحة اتهام ضدها، إلا أنها قامت باعتقالها مرة أخرى الإثنين.

تجدر الإشارة إلى أن قوانين الاحتلال تتيح تقديم لوائح اتهام ضد الفلسطينيين الذين يدخلون البلاد بدون تصريح في حال اعتقلوا ثلاث مرات خلال عام.

كما تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي قدمت لائحة اتهام ضد خالد أبو جودة بتهمة قتل الجندي، في حين اتهم أخوه زاهي بمحاولة القتل.