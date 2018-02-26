طرعان: اتهام شاب بطعن آخر بسكين في وجهه

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد شاب (21 عاما) من قرية طرعان، بتهمة طعن صديقه في وجهه بسكين، كما قدمت طلبا لتمديد اعتقاله لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

ويستدل من بلائحة الاتهام أن "الحادث قد وقع في 16 شباط/ فبراير الجاري، وبعد تلقي البلاغ عن الحادث باشرت الشرطة بالتحقيق، وجرى التوصل إلى المتهم الهارب. وقام المحققون بجمع الأدلة والبينات التي تبين من خلالها أنه كانت معرفة سابقة بين المتهم والمصاب".

وتبين من لائحة الاتهام أن "قبل عدة أيام من وقوع الحادث نشب خلاف بين الشابين عندما كانا في حالة ثمالة".

ومن جانبه، نفى المتهم التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن الضحية اعتدى عليه عندما قام بشتم شقيقته.