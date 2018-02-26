قلنسوة: اعتداء على المدرسة الإعدادية

اعتدى جناة مجهولون على المدرسة الإعدادية في مدينة قلنسوة، حيث قاموا بتخريب الممتلكات وسرقة بعض المستلزمات المدرسية، الليلة الماضية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض مدرسة بقلنسوة لاعتداء في الموسم الدراسي الحالي، فقد شهدت مدارس المدينة اعتداءات مشابهة آخرها المدرسة الثانوية.

وباتت الاعتداءات على المدارس تقلق الأهالي والطواقم التدريسية في كافة البلدات العربية، بعد ازديادها بشكل كبير، وطالت أيادي التدمير والتخريب عدة مدارس في المجتمع العربي.

وقام الجناة باقتحام حرمة المدرسة وتخريب وسرقة مستلزمات ثمينة مخصصة للطلبة وحاسوب وجهاز عرض ضوئي ومستلزمات حاسوب، بالإضافة إلى أنه عثر داخل أحد الصفوف على سجائر.

وقالت المربية ختام متاني إنه "عندما تذهب إلى المدرسة بمعنويات عالية وتتفاجأ بأن الصف الذي تدرّس فيه سُرق واعتدي عليه في كل زاوية وكل ركن، تحاصرك الأسئلة لماذا مدارسنا مهمشة ومهملة ودون العناية المطلوبة وسهلة للسرقة؟".

وأكدت أن "المدارس كالمساجد لها حرمتها وقدسيتها عند الناس".