  2. محليات
  3. أخبار محلية

قلنسوة: اعتداء على المدرسة الإعدادية

تاريخ النشر: 26/02/2018 - 10:25

قلنسوة: اعتداء على المدرسة الإعدادية
اعتداء على إعدادية قلنسوة، الليلة الماضية
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير : قاسم بكري

اعتدى جناة مجهولون على المدرسة الإعدادية في مدينة قلنسوة، حيث قاموا بتخريب الممتلكات وسرقة بعض المستلزمات المدرسية، الليلة الماضية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض مدرسة بقلنسوة لاعتداء في الموسم الدراسي الحالي، فقد شهدت مدارس المدينة اعتداءات مشابهة آخرها المدرسة الثانوية.

وباتت الاعتداءات على المدارس تقلق الأهالي والطواقم التدريسية في كافة البلدات العربية، بعد ازديادها بشكل كبير، وطالت أيادي التدمير والتخريب عدة مدارس في المجتمع العربي.

وقام الجناة باقتحام حرمة المدرسة وتخريب وسرقة مستلزمات ثمينة مخصصة للطلبة وحاسوب وجهاز عرض ضوئي ومستلزمات حاسوب، بالإضافة إلى أنه عثر داخل أحد الصفوف على سجائر.

وقالت المربية ختام متاني إنه "عندما تذهب إلى المدرسة بمعنويات عالية وتتفاجأ بأن الصف الذي تدرّس فيه سُرق واعتدي عليه في كل زاوية وكل ركن، تحاصرك الأسئلة لماذا مدارسنا مهمشة ومهملة ودون العناية المطلوبة وسهلة للسرقة؟".

وأكدت أن "المدارس كالمساجد لها حرمتها وقدسيتها عند الناس".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#قلنسوة
#الاعتداء على المدارس
#العنف والجريمة

قلنسوة: اعتداء على المدرسة الإعدادية

قلنسوة: اعتداء على المدرسة الإعدادية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كفركنا: تماس كهربائي يشعل النيران في مركبة ويتسبب بأزمة سير
كفركنا: تماس كهربائي يشعل النيران في مركبة ويتسبب بأزمة سير

2018-02-26

صحافيون وأدباء: افصلوا بين النقاش السياسي واستحقاق التناوب
صحافيون وأدباء: افصلوا بين النقاش السياسي واستحقاق التناوب

2018-02-26

المحكمة تؤجل "إعادة النظر" باعتقال الشيخ رائد صلاح
المحكمة تؤجل "إعادة النظر" باعتقال الشيخ رائد صلاح

2018-02-26

الأكثر قراءة

حالة الطقس: غائم جزئيا وأجواء باردة

حالة الطقس: غائم جزئيا وأجواء باردة

2018-02-25
القاضية والمحقق نسّقا تمديد اعتقال المشتبهين بـ

القاضية والمحقق نسّقا تمديد اعتقال المشتبهين بـ"الملف 4000"

2018-02-25
إسقاط طائرة

إسقاط طائرة " f-16" الإسرائيلية: الجيش يدعي خطأ مهنيا

2018-02-25
إسرائيل تحضرت لحرب بعد خطاب السادات بالكنيست لتشكيكها بنواياه

إسرائيل تحضرت لحرب بعد خطاب السادات بالكنيست لتشكيكها بنواياه

2018-02-25
إغلاق كنيسة القيامة احتجاجًا على خطة مصادرة أراضي الكنائس

إغلاق كنيسة القيامة احتجاجًا على خطة مصادرة أراضي الكنائس

2018-02-25