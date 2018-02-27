يافا: المحكمة تنظر في ملف مقبرة طاسو غدا

دعت اللجنة الشعبية للدفاع عن مقبرة طاسو في مدينة يافا عبر اللجنة الفرعية المسؤولة عن متابعة الملف القضائي والمكونة من طاقم محامين جميع أهالي يافا، للمشاركة الحاشدة في الجلسة القضائية التي ستُعقد في المحكمة المركزية بتل أبيب يوم غد، الأربعاء، الساعة 11.30 أمام القاضي حاجاي برنر.

ومن المزمع أن يُشارك في الجلسة ممثلون عن وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة وبلدية تل أبيب- يافا، إلى جانب محامي لجنة الأمناء الإسلامية المعين، إيلان شاركون، وممثلي الشركة التي ابتاعت نصف المقبرة.

وقالت اللجنة الشعبية إن "محور وموضوع الجلسة المحددة في هذا الملف هو منع المسلمين في مدينة يافا من الاستمرار بالدفن بالقطعة المذكورة وهي القطعة الشرقية من المقبرة".

ورأت اللجنة الشعبية ضرورة وأهمية كبيرة لحضور حشد كبير من أهالي مدينة يافا في هذه الجلسات، بهدف "إيصال رسالة واضحة لجميع المسؤولين عن جريمة بيع المقبرة، خاصة الوزارات المختلفة المشاركة والمحكمة، بأن المسلمين لن ينصاعوا لأي قرار من أي نوع من شأنه المساس بحرمة المقبرة وأو منع المسلمين من الدفن فيها أو المساس والتنكيل بالقبور حتى لو كلّف الأمر التصدي بصدورنا العارية ومهما كلّف الأمر من تضحية".

وجاء في بيان أصدرته اللجنة الشعبية للدفاع عن المقبرة أنها "تهيب بالمسلمين للدفاع عن المقبرة بدون تردد وتؤكد بأنه عَلى كل مسلم تقديم التضحية من ماله ووقته ونفسه للحفاظ على مقبرة طاسو. ستقوم اللجنة الشعبية أيضا بتسيير حافلة لمن يرغب بالمساعدة للوصول إلى المحكمة والتي ستنطلق من حديقة العجمي، صباح يوم الأربعاء الساعة 10.00 صباحا، ويرجى الحجز مسبقا من خلال إرسال رسالة قصيرة على هاتف رقم 0504252746 وكتابة الاسم الشخصي واسم العائلة".