منع هدم 3 مبان لمواطنين عرب

استجابت المحكمة المركزية في اللد، أمس الثلاثاء، للاستئنافات التي قدمها المحامي قيس يوسف ناصر، وأصدرت أوامر قضائية تمنع هدم أحد البيوت في مدينة الطيبة وهدم بيت آخر لمواطن عربي من حي شنير في مدينة اللد، كما قررت المحكمة المركزية في الناصرة في اليوم ذاته منع هدم أحد المباني الزراعية لمواطن عربي من قرى الشمال.

وكان من المزمع هدم هذه المباني الثلاثة في الأيام القريبة بعد أن تجهزت الشرطة الإسرائيلية لحماية آليات وجرافات الهدم، حسبما أعلمت أصحاب المباني، وكانت النيابة العامة قد طالبت المحكمة بشدة السماح لها بالهدم فورا وبشكل عاجل وأن ترفض طلبات أصحاب المباني تعليق الهدم.

ونظرت المحكمة المركزية في اللد، أمس الثلاثاء، في جلستين متتاليتين في الاستئنافات التي قدمها المحامي قيس ناصر لمنع هدم بيت مسكون في مدينة الطيبة وبيت مسكون آخر لمواطن عربي من حي شنير في اللد، وقد استطاع المحامي قيس ناصر إقناع المحكمة بتعليق أوامر الهدم رغم اعتراض ممثلي النيابة على طلبات الاستئنافات ومطالبتهم بتنفيذ الهدم فورا وبشكل عاجل.

وفي اليوم ذاته، نظرت المحكمة المركزية في الناصرة، بالطلب العاجل الذي قدمه المحامي قيس ناصر لتجميد هدم مبنى زراعي لمواطن عربي من الشمال وأصدرت أمرا قضائيا يعلق أمر الهدم حتى النظر في القضية، وقد خططت اللجنة اللوائية في الشمال لهدم المبنى اليوم، الأربعاء.

وأعرب أصحاب البيوت عن ارتياحهم لقرارات التجميد بعد أن عاشوا في الأسابيع الفائتة حالة من التوتر والقلق، مطالبين المؤسسات الرسمية بتأمين الحلول التخطيطية اللازمة بدلا من سياسة الهدم.